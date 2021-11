Mundo Países europeus tentam salvar o Natal

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Países europeus intensificaram a montagem de árvores, enfeites e mercados de Natal. (Foto: Reprodução)

Em meio a uma nova e agressiva onda de covid-19, países europeus intensificaram nesta semana a montagem de árvores, enfeites e mercados de Natal.

Apesar dos inconvenientes da pandemia, comerciantes de cidades como Frankfurt, na Alemanha, estão aliviados com a autorização para a abertura das feiras de fim de ano — que ficaram fechadas em 2020.

A expectativa é a de que o comércio movimente ao menos uma fração dos negócios da era pré-pandemia, apesar da manutenção de algumas regras como o uso de máscaras e a exigência de espaçamento entre mesas nas áreas de alimentação.

Em alguns países, como a Áustria, sob lockdown parcial, a entrada em ambientes de maior aglomeração só é permitida ante a apresentação de comprovantes de vacina ou a realização de testes de covid-19.

Nova variante

Os países da União Europeia (UE) decidiram suspender temporariamente os voos com a África do Sul e outros seis países do continente após a identificação de uma nova variante do coronavírus. A decisão foi confirmada pela presidência do bloco nas redes sociais na última sexta-feira (26).

Além da África do Sul, onde a nova cepa foi identificada primeiro, ficam suspensas temporariamente as conexões de países da UE com outros seis nações africanas: Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. Destas, apenas Botsuana detectou casos da nova variante. A decisão foi tomada após análise de um comitê de especialistas em saúde de todos os estados-membros da UE.

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen,

expressou preocupação pela nova variante do coronavírus identificada por cientistas na África do Sul. “Temos que agir rápido”, disse. “Todo o tráfego aéreo para esses países deve ser suspenso até termos claridade nas informações sobre essa nova variante”, afirmou a presidente da CE.

Quebra de patentes

A demanda da Índia e da África do Sul por suspensão de patentes para remédios e vacinas contra a covid-19 poderá ter novos desdobramentos na Organização Mundial do Comércio (OMC), dependendo da evolução da nova variante ômicron, que apavora parte do mundo.

Importantes negociadores estimam que, se a nova variante for realmente muito agressiva e causar cenas de horror nos países, a demanda apoiada por 64 países toma novo impulso e a pressão sobre a OMC será enorme para enfim decidir uma flexibilização na área de patentes.

Até agora, sabe-se pouco sobre a ômicron. A variante tem mutações que cientistas temem que possam torná-la mais infecciosa e menos suscetível a vacinas, mas até agora nenhum desses efeitos foi confirmado.

