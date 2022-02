Futebol Palmeiras estreia nesta terça no Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

O jogo contra o Al Ahly está marcado para as 13h30min (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira (8), às 13h30min (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. O clube brasileiro terá pela frente o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões da África. Em 2021, a equipe egípcia superou os palestrinos e ficou com o 3º lugar da competição. O vencedor espera pelo resultado do confronto entre Al Hilal x Chelsea, na quarta-feira (9).

O Al Ahly se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes após vencer o Monterrey por 1 a 0, no Estádio Al Nahyan. Palmeiras, campeão sul-americano, entra no torneio diretamente na semifinal, assim como o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões.

Palmeiras x Al AHly terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Bandeirantes na TV aberta, e pelo Bandsports no canal fechado.

O Palmeiras realizou na tarde desta segunda-feira (7) seu último treino e o reconhecimento de gramado no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. A atividade teve início ainda no vestiário com um vídeo tático exibido aos jogadores. O treino teve ao todo uma hora de duração; começou com um trabalho técnico de posse de bola com toques limitados e terminou com um ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas. Depois, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva à imprensa no local.

“O futebol é mágico por isso mesmo, não é uma ciência exata, não é 2 + 2 = 4. Não é assim. O futebol tem a ver com vontade e organização, e o que vimos foi uma equipe muito bem organizada, que sabe muito bem o que faz em campo e compete para ganhar. Nós estamos alertas porque percebemos a organização desta equipe, mas temos uma experiência de um ano e meio juntos, temos jogos e decisões importantes que vivemos juntos. Isso dá experiência e conhecimento”, disse Abel Ferreira. “Temos de ser pacientes, seguros e, na hora certa, aparecer no lugar certo e fazer o que treinamos. Temos de ter tranquilidade, sermos sólidos, eficazes e muito focados nas tarefas individuais e coletivas. Se fizermos isso, estaremos mais próximos de vencer o jogo”, completou o comandante, que reconhece a qualidade do rival.

“Temos de respeitar muito o Al Ahly. Vi uma equipe supercompetitiva, muito sabedora do que tinha de fazer dentro de campo. E ganhou do Monterrey, que ficou em primeiro em seu campeonato. No ano passado, tivemos a oportunidade de enfrentar o Tigres (do México), e significa que o Monterrey foi melhor do que o Tigres, isso mostra a dificuldade que enfrentaremos amanhã (terça-feira). Sempre digo que nós controlamos aquilo que temos de fazer e muitas vezes o maior adversário que temos está dentro de nós. Temos de impor o nosso jogo e saber que será um jogo muito importante, assim como todos foram até chegarmos aqui”, falou.

