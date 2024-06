Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O governador Eduardo Leite sinalizou a aliados que ficou descontente com as agendas realizadas nesta quarta-feira em Brasília. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Agendas frustradas

O governador Eduardo Leite sinalizou a aliados que ficou descontente com as agendas realizadas nesta quarta-feira em Brasília. Apesar de ter solicitado uma audiência individual com o presidente Lula, o gaúcho somente conseguiu dialogar com o chefe do Executivo durante um “cafezinho” com outros governadores.

Apoio requerido

Eduardo Leite entregou um ofício ao presidente Lula solicitando que a União encaminhe recursos ao caixa do RS para compensar a queda na arrecadação causada pelas enchentes. O líder estadual solicitou ainda a criação de um auxílio emergencial para os trabalhadores, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para evitar demissões em massa no RS.

Vistoria presidencial

De viagem marcada para a Cúpula do G7 na Europa, na próxima semana, o presidente Lula vem ao RS nesta quinta-feira para vistoriar cidades do Vale do Taquari. A passagem pelo território gaúcho antes de sair para o exterior visa evitar o retorno das críticas às agendas presidenciais internacionais que marcaram o primeiro ano do atual mandato presidencial.

Carona oportuna

A convite do presidente Lula, o governador Eduardo Leite vai pegar uma carona no avião presidencial para retornar de Brasília ao RS. O chefe gaúcho deve aproveitar a companhia de viagem para dialogar sobre os pontos mais críticos relacionados à recuperação do território gaúcho.

Driblando a politização

O ministro para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, vem adotando um comportamento mais ponderado e institucional, para driblar acusações de politização da pasta federal extraordinária. Aliados do líder ministerial, que ainda está estruturando a equipe do órgão no território gaúcho, negam qualquer tentativa de autopromoção com a tragédia climática.

Trabalhos in loco

Apesar da portaria do governo que prevê o comando das ações federais para as cidades gaúchas em Brasília, Paulo Pimenta tem permanecido a maior parte do tempo em agendas no RS. Em função da ampla quantidade de compromissos no estado, a expectativa é de que o ministro passe a despachar com frequência na capital federal somente daqui cerca de um a dois meses.

Acompanhamento eleitoral

O presidente do grupo Brasil-Venezuela no Congresso, senador Chico Rodrigues (PSB-RR), está alinhando os preparativos finais junto ao Itamaraty para encaminhar uma missão parlamentar de observação da eleição presidencial venezuelana em julho. O congressista afirma que o acompanhamento do processo é necessário para verificar o futuro da crise de evasão de cidadãos do país vizinho para o território brasileiro.

Celeridade solicitada

Senadores da oposição vêm aconselhando o relator da PEC das Drogas na Câmara, Ricardo Salles (PL-SP), a dar celeridade na tramitação da proposta na Casa Legislativa. Os parlamentares solicitaram que nenhuma alteração seja feita no texto, de modo a evitar que a medida tenha que retornar à avaliação do Senado.

Ampliação de penas

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que amplia as penas para os crimes de abandono de incapaz, maus-tratos e exposição a perigo da saúde e da integridade física ou psíquica de idosos. O projeto exclui ainda a competência dos juizados especiais e a possibilidade de acordos entre réu e Ministério Público nos crimes previstos no Estatuto do Idoso.

Manifestação cancelada

O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar a manifestação que realizaria neste mês em Joinville (SC), a partir das repercussões sobre a crise climática no RS. Em função da proximidade entre gaúchos e catarinenses, o ex-mandatário avaliou que não seria de bom tom realizar o evento em breve.

Esquema prorrogado

O secretário de Segurança Pública do RS, Sandro Caron, deve estender por mais 60 dias o esquema especial de prevenção à criminalidade no estado adotado em meio à catástrofe climática. Ao todo, 28 mil agentes e 788 policiais de fora do estado seguem atuando no patrulhamento e combate às atividades criminosas no território gaúcho.

Saúde nas Missões

A Secretaria Estadual de Saúde anunciou nesta quarta-feira o repasse de R$ 1,25 milhão para a qualificação do atendimento de três hospitais de pequeno porte na Região Missioneira. Integrado ao programa Avançar Mais, o montante será destinado para a aquisição de equipamentos e reforma de espaços físicos em unidades de saúde de São Miguel das Missões, Caibaté e Porto Lucena.

Vacinação ampliada

O Ministério da Saúde selecionou 61 novas cidades gaúchas para a distribuição de doses da vacina contra a dengue. Municípios do Vale do Sinos, do Vale do Rio Pardo e do Alto Uruguai serão os próximos incluídos na estratégia de imunização contra a doença no RS.

Causa animal

A prefeitura de Porto Alegre disponibilizou, nesta quarta-feira, um canal para viabilizar doações exclusivas para o Gabinete da Causa Animal. Interessados em contribuir com a compra de suprimentos e atendimentos de animais afetados pelas enchentes podem encaminhar donativos através da chave PIX e-mail causaanimal@portoalegre.rs.gov.br.

Ajuda holandesa

O prefeito Sebastião Melo se reuniu nesta quarta-feira com uma comitiva de pesquisadores da Holanda em Porto Alegre para realizar um diagnóstico da situação das enchentes na capital gaúcha e no RS. O chefe do Executivo destacou que o encontro representa o primeiro passo para a realização de uma parceria voltada à recuperação da cidade e proteção contra futuras inundações.

Moção de solidariedade

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira uma moção de solidariedade em apoio ao projeto de lei do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) que prevê medidas emergenciais de suporte financeiro e fiscal destinadas a mitigar os efeitos econômicos e sociais decorrentes das enchentes no RS. O texto propõe alternativas para preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades empresariais e promover a recuperação econômica do estado.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-466/

Panorama Político

2024-06-06