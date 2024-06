Colunistas Convencer o gaúcho a não deixar o RS

Por Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves | 6 de junho de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Felizmente, a água está baixando em Porto Alegre e nas demais localidades gaúchas assoladas pelas cheias que duraram todo o mês de maio cujos danos estão agora expostos e carecem restauração. Socorridas ou pelo menos encaminhados os sobreviventes, os governos precisam se movimentar após a formidável demonstração de solidariedade de todo o Brasil para com os irmãos flagelados. Surge agora um problema adicional: o êxodo.

Governos e as forças da sociedade gaúcha organizada preocupam-se com a possiblidade de os atingidos – mesmo com todo o amor que têm pelo torrão natal – busquem outros lugares mais seguros para continuar a vida.

É tradicional a migração de gaúchos – com sua força de trabalho para outros pontos do País. Muitos deles são encontrados com florescentes negócios no Brasil Central e outras áreas que um dia lhes foram mais favoráveis para fazer sua vida do que o próprio Estado sulista. Agora é um momento crítico que os sofridos chefes de família precisam encontrar segurança para permanecer. Além de ajudados a recompor suas moradias e fontes de renda, carecem ser convencidos de que onde forem realocados não estarão arriscados a sofrer o mesmo infortúnio que os levou ao atual estado de desabrigo e penúria. Não esqueçam as lideranças riograndenses que a tragédia das águas se abateu três a quatro vezes no último ano, cada vez mais devastadora. E é necessário colocar um fim nesse estado de coisas.

Existem os municípios interioranos cujas próprias autoridades não têm certeza quanto a reconstruir sua sede no mesmo lugar ou deslocá-la para ponto mais alto e seguro. Estes precisam ser apoiados na decisão. O noticiário dos últimos tempos registra a existência de barragens problemáticas que ameaçavam ruir. O acidente ocorreu e potencializou o problema das cheias. O Estado carece de mais cuidados com essas obras que são fundamentais ao desenvolvimento mas perigosas quando fora de conformidade. Há a questão da manutenção das obras hidráulicas. Não só as barragens, mas principalmente o muro de Porto Alegre, que foi construído em razão do conhecimento de que o rio, quando cheio, é mais alto do que a cidade e causa inundações. Todos os equipamentos do muro e as estações de bombeamento têm de estar em plenas condições de funcionamento dia e noite, durante os 365 dias do ano.

O gaúcho, empreendedor e detentor de grande força de trabalho, tem levado aquele Estado a grandes produções agrícolas. É preciso, no entanto, que as forças institucionais e da própria sociedade cuidem da salubridade do ambiente para que ele se sinta seguro e fique sem o sobressalto daquele que tem a figurada espada sobre a cabeça. Espada essa representada pela água que pode chegar e levar tudo a qualquer instante. Todos os recursos técnicos e econômicos devem ser empregados nessa normalização e salubrização do território. Evitar que o gaúcho, judiado em sua terra, vá empregar sua força e produzir riquezas em outras plagas.

Espera-se que, sem demora, União, Estado e municípios estejam falando a mesma linguagem e concretizando as promessas feitas à população flagelada no difícil momento em que o mais importante era salvar a própria vida. Agora é hora de reconstruir o habitat ou, sem isso, o grande e tradicional Estado e o Brasil terão muito a perder.

Além do socorro ao Rio Grande do Sul, precisamos de um programa nacional que evite o descontrole das águas e encostas. Há muito o que fazer para evitar que rios saiam de sua calha, pois foram séculos de maus-tratos. Mas é preciso começar porque, a cada ano que passa, maiores serão os danos e as vítimas a lamentar. A União, que arrecada a maior parte dos tributos deve entrar com os recursos, o Estado oferecer apoio técnico e os municípios executar as obras de acordo com o estabelecido nos projetos. Não há outra alternativa.

Lembremos que desde 2012 está legalmente prevista a montagem do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNDC), cuja função será identificar as áreas sujeitas a riscos de desastres. Passados mais de uma década de sua concepção, o programa ainda não saiu do papel. Não serviu para o Rio Grande do Sul, mas ainda deverá atender ao resto do País.

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves – dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

