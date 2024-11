Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 6 de novembro de 2024

Bet.br

A partir de 1º de janeiro de 2025, empresas de apostas online que receberem autorização de funcionamento no Brasil pelo governo terão de usar a extensão “.bet.br” em seus domínios eletrônicos. A adoção do recurso visa contribuir com as ferramentas que auxiliarão os brasileiros a distinguir as plataformas legalizadas entre os sites do gênero.

Favorito consolidado

Frente à recente sinalização de apoio do PT, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) já conta com seis partidos ao seu lado na disputa pela sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência do Senado. Com acenos do PL, PSB, PDT, União e PP, o parlamentar segue disparado como favorito para o cargo em 2025.

Apoio ampliado

Do outro lado do Congresso, o favorito à presidência da Câmara em 2025, Hugo Motta (Republicanos-PB), recebeu apoio formal para o cargo nessa terça-feira das bancadas do PSB, PSDB, PDT e Cidadania. A partir da confirmação das siglas, o deputado segue com sinalizações favoráveis de ao menos onze legendas, além da bênção do atual chefe da Casa Legislativa, Arthur Lira (PP-AL).

Parceria negada

Em depoimento à Controladoria-Geral da União nessa terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou que tenha solicitado apoio na campanha eleitoral de 2022 para o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques. O ex-mandatário foi ouvido como testemunha em meio ao processo sigiloso aberto pelo órgão federal que investiga a conduta do ex-agente durante as últimas eleições presidenciais.

Texto inconstitucional

Apesar das baixas expectativas sobre a possibilidade de avanço do PL da Anistia, a bancada do PT vem atuando para derrubar o texto antes dele ser enviado ao plenário. A legenda pretende insistir na ideia de inconstitucionalidade no teor da matéria durante as discussões da comissão especial criada pela presidência da Câmara para analisar a questão.

Discussão postergada

A votação da PEC que concede maior autonomia financeira ao Banco Central deve ficar para 2025. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que o avanço do texto depende da decisão do presidente da CCJ da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), mas que acredita ser difícil que o debate da matéria seja concluído até o final do ano.

Convocação iminente

Alvo de uma operação da PF nessa terça-feira, o jogador do Flamengo Bruno Henrique deve ser convocado a depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. O atleta vem sendo investigado por supostamente ter buscado, de forma intencional, ser punido com cartões em uma partida de futebol, de modo a beneficiar apostas feitas por parentes em bets virtuais.

Câmeras corporais

Segue em discussão na Câmara dos Deputados o projeto de lei que torna obrigatório o uso de câmeras corporais pelos integrantes das forças de segurança federais, estaduais, distritais e municipais. A deputada Erika Kokay (PT-DF), autora do texto, afirma que a adoção de equipamentos do tipo tem se mostrado eficaz em diversos países ao redor do mundo, com policiais de ao menos 25 nações familiarizados à tecnologia.

Vídeo fake

Circula nas redes sociais um vídeo falso do vice-presidente Geraldo Alckmin, possivelmente feito com IA, que induz as pessoas a fornecerem dados sob a promessa de verificação de valores a receber do Banco Central. A Secom da Presidência acionou a PF e a AGU para que tomem providências sobre o caso, e sinalizou as plataformas digitais sobre a circulação do material fake.

Brasil na Interpol

O delegado Valdecy Urquiza, da Polícia Federal, foi eleito nessa terça-feira, em Glasgow, na Escócia, como novo secretário-geral da Interpol. Primeiro brasileiro à frente da organização internacional, o agente da PF assumirá o cargo no próximo dia 7 de dezembro, para um mandato de ao menos cinco anos.

Fraudes contratuais

A Justiça gaúcha condenou nesta semana um ex-prefeito, um ex-secretário da Saúde, um médico e um ex-presidente de instituição hospitalar denunciados pelo MPRS por fraudes em contratos na cidade de Guaíba. Entre 2014 e 2017, os acusados cometeram uma série de crimes relacionados a gestão e dispensa irregular de licitação, sonegação tributária, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

Oportunidades no RS

Dando continuidade às agendas da comitiva gaúcha em Mumbai, na Índia, o vice-governador Gabriel Souza reuniu-se nessa terça-feira com representantes do JSW Group, além das gigantes agrícolas UPL e Grupo Mahindra. O líder gaúcho apresentou às instituições uma série de oportunidades de investimento no RS, especialmente em meio ao contexto de reconstrução do Estado após as enchentes.

Reforço do dique

O Executivo de Porto Alegre recebeu nessa terça-feira a licença da Fundação Estadual de Proteção Ambiental para dar continuidade à obra emergencial de reforço do dique da Fiergs, no Bairro Sarandi. Entregue pelo governador Eduardo Leite, o documento autoriza a prefeitura a retirar parte da vegetação no entorno da estrutura para concluir a elevação da cota a 5,5 metros.

Agendas em Brasília

O prefeito Sebastião Melo embarcou para Brasília nessa terça-feira para formalizar o pedido de repasses e ajuda financeira do governo federal para as obras emergenciais de macro e microdrenagem em Porto Alegre. A solicitação integra um conjunto de ações que inclui mais de R$500 milhões em intervenções para fortalecer o sistema anti-cheias da Capital, com obras em diques, comportas, casas de bombas e no Muro da Mauá.

Agendas em Brasília II

Além de abordar ações de mitigação e prevenção de danos dos eventos climáticos, Sebastião Melo deve dialogar com lideranças do governo sobre questões ligadas à recuperação da capital gaúcha no pós-catástrofe climática. Questões como os prazos do Auxílio Reconstrução e de financiamentos internacionais que devem auxiliar na recuperação da infraestrutura da cidade pautarão a série de reuniões que o prefeito terá com ministros e secretários do Planalto.

Assistência gratuita

Começou a tramitar na Câmara de Porto Alegre a proposta legislativa da vereadora Biga Pereira (PCdoB) que viabiliza à Prefeitura prestar assistência técnica gratuita para projetos de construção e regularização fundiária de habitações para famílias de baixa renda. O auxílio será destinado diretamente às famílias ou a grupos organizados, priorizando iniciativas a serem implantadas sob regime de mutirão ou em zonas habitacionais de interesse social.

