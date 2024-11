Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 27 de novembro de 2024

O relatório da PF sobre a investigação de uma tentativa de golpe de Estado em 2022 aponta que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, foi essencial para que a trama não fosse adiante. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Papel decisivo

O relatório da Polícia Federal sobre a investigação de uma tentativa de golpe de Estado em 2022 aponta que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, foi essencial para que a trama não fosse adiante. O documento menciona que o militar, ao lado do tenente-brigadeiro do ar, Carlos Almeida Baptista Jr., e da maioria do Alto Comando do Exército, resistiu a contribuir com a articulação do plano.

Carência de explicações

Para o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), há falta de explicações no entorno das recentes denúncias de militares e políticos em meio às investigações da trama golpista articulada em 2022, que o parlamentar chama de “conspiração”. O congressista gaúcho, que descredibiliza a apuração, questiona se o processo “quer realmente apurar os graves fatos denunciados ou criar mais um factoide político para desnortear o país”.

Reforço de segurança

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência ampliará a quantidade de câmeras instaladas no Palácio do Planalto para 708 equipamentos, além de estruturar uma nova guarita no local. Voltadas ao reforço da segurança na sede do Poder Executivo após as tentativas de ataque ocorridas nos últimos anos em Brasília, as melhorias devem incluir também a instalação de vidros blindados no local.

Retratação fraca

A carta emitida pela rede francesa Carrefour com um pedido de desculpas pelas recentes críticas à carne brasileira foi vista com maus olhos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O chefe parlamentar afirma que a retratação da empresa é “muito fraca” frente ao estrago de imagem que produziu e defende o avanço de um projeto de “reciprocidade econômica” para dar uma resposta ao caso.

Modificação veicular

Os deputados da Comissão de Viação da Câmara aprovaram nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza motoristas a modificarem o carro sem autorização prévia, desde que respeite as normas do fabricante e do Conselho Nacional de Trânsito. Enviado para a CCJ, o texto condiciona a permissão das modificações à realização de uma inspeção técnica para emissão de certificado de segurança e de registro no Detran.

Custos dos grãos

A Comissão de Agricultura da Câmara debaterá nesta quinta-feira em audiência pública uma série de questões relacionadas aos custos significativos na compra de grãos para o Sul brasileiro. A deputada Daniela Reinehr (PL-SC) destaca que o problema de abastecimento de itens do gênero é antigo nos estados da região, refletindo diretamente no preço de produtos agropecuários.

Jojo na Câmara

O deputado Zucco (PL-RS) quer ouvir a cantora Jojo Todynho na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, após a artista ter afirmado que recebeu uma proposta de R$1,5 milhão para fazer campanha para o presidente Lula em 2022. O parlamentar alega que a revelação pode indicar um “escândalo de grandes proporções”, que poderia indicar ações de abuso de poder, crime eleitoral e caixa dois.

Crime em Roraima

Lideranças indígenas do estado de Roraima denunciaram nesta semana ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, uma série de episódios relacionados ao avanço do crime organizado no Norte brasileiro. Porta-vozes do povo Yanomami destacaram que a venda a ilegal de armas para garimpeiros e o tráfico de drogas dentro das aldeias seguem sendo ampliados de forma descontrolada.

Doação Nota 10

O MPRS entregou nesta semana 300 mochilas com material escolar para estudantes da Escola Municipal Lidovino Fanton, no Bairro Restinga, em Porto Alegre. O conjunto de itens foi adquirido com recursos do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados para a Campanha “Doação Nota 10”, criada em meio à catástrofe climática de maio.

Parceria estadunidense

O governador em exercício, Gabriel Souza, recebeu nesta terça-feira, no Palácio Piratini, representantes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e do Consulado Americano em Porto Alegre. Acompanhados de autoridades de saúde do RS, os estadunidenses apresentaram um panorama dos conhecimentos que serão repassados em uma oficina articulada pela entidade a profissionais do Executivo estadual.

Retomada cultural

Seguem abertas as inscrições para o programa Sebraetec Supera – Cultura RS, que oferece subsídios de até R$10 mil para auxiliar empreendedores do setor na recuperação de seus espaços, estruturas e equipamentos após as enchentes. Além do suporte financeiro, a iniciativa oferece orientação técnica às microempresas do segmento, de modo a fortalecer a cadeia produtiva no Estado.

Alinhamento escolar

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se nesta terça-feira com diretores das 99 escolas próprias da rede municipal para dialogar sobre os desafios na melhoria da educação na Capital. O encontro contou com a participação do futuro secretário da pasta e atual prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, indicado pelo líder porto-alegrense para a equipe da gestão 2025/2028.

Expo Favela RS 2024

Inicia nesta quinta-feira, em Porto Alegre, a programação da Expo Favela RS 2024, destinada ao fortalecimento de negócios locais e à promoção da transformação social. O evento contará com cerca de 100 empreendedores locais expondo seus negócios, dos quais grande parte sofreu impactos significativos durante a catástrofe climática de maio.

Museu no Paço

O Executivo de Porto Alegre protocolou nesta semana na Câmara de Vereadores um projeto de lei para a criação do Museu de Arte do Paço Municipal. Assinado pelo prefeito Sebastião Melo, o texto define a entidade como uma instituição pública, voltada ao enriquecimento cultural da população, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento das artes na Capital.

Posse na Câmara

O suplente Roth da Acessibilidade (PSDB) tomou posse nesta segunda-feira como vereador na Câmara de Porto Alegre. Defensor da causa da inclusão social para PCDs, ele assume temporariamente o posto do correligionário Moisés Barboza (PSDB), que está de licença do Legislativo.





