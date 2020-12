Rio Grande do Sul Para conter a pandemia, a prefeitura de São Leopoldo impôs toque-de-recolher e fechamento do comércio não essencial

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Medida entrou em vigor às 23h. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Conforme anunciado na véspera, a prefeitura de São Leopoldo (Vale do Sinos) decretou um toque-de-recolher desde a noite desta terça-feira (22), na tentativa de conter o aumento no número de casos de coronavírus na cidade. As medidas haviam sido decididas em reunião extraordinária e incluem o fechamento do comércio não essencial, bem como de parques e praças.

No caso do toque-de-recolher, a obrigação deve ser obedecida por todos os estabelecimentos com o perfil em questão, que devem permanecer inativos no período das 23h às 6h. Já para as áreas públicas de lazer, está vetada a circulação do público.

Outra medida é bloqueio do estacionamento localizado na avenida Independência, a mais importante do comércio local. Estão permitidas apenas as operações de carga e descarga em um dos lados da pista.

“Seguem obrigatórios todos os protocolos de prevenção, especialmente o uso de máscara de proteção por parte da população. Nos mercados e lojas, fica permitido apenas uma pessoa por família durante as compras”, ressaltou o site do Executivo oficial.

Presente na reunião, o prefeito reeleito Vanazzi explicou a necessidade das medidas: “Os dados têm mostrado uma sobrecarga do sistema público e privado de saúde na região e as medidas são necessárias para diminuir a circulação do vírus”.

O colegiado também definiu um reforço nas ações de prevenção e fiscalização da força-tarefa e pelo lançamento de uma nova campanha de conscientização. A próxima reunião está marcada para a semana que vem, quando será discutida a necessidade de novas medidas restritivas.

Denúncias de descumprimento dos decretos municipais podem ser encaminhadas por meio dos telefones 153, (51) 3526-5800 e 3526-5801. Esses canais de comunicação são ligados à Guarda Civil Municipal e estão disponíveis de segunda a domingo, em sistema de plantão 24h. Já a Ouvidoria Municipal atende das 9h às 23h pelo WhatsApp (51) 989-24-50-82.

Situação epidemiológica

Também nesta terça-feira, São Leopoldo registrou mais 174 testes positivos e uma morte por complicações relacionadas à Covid. O caso fatal teve como vítima um idoso de 75 anos, morador do bairro Santos Dumont e com histórico de doença vascular. Com isso, a cidade chegou 13.168 contágios confirmados e 204 mortes por causa da doença desde o começo da pandemia.

Descontando-se os 12.528 já recuperados e os falecidos, o contingente atual de infectados em quarentena é de 436. Eles têm a situação acompanhada pelo Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar (Cmid) montado na Vigilância em Saúde. Outras 378 são consideradas como casos suspeitos e aguardam o resultado dos exames.

Já a área reservada para pacientes de coronavírus no Hospital Centenário tem no momento 38 internados, 15 deles em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na 33ª rodada do distanciamento controlado, a região onde está inserida permanece sob bandeira vermelha, que indica risco alto para coronavírus.

(Marcello Campos)

