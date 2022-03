Tecnologia Para reter talentos, Apple desembolsa bônus de quase 1 milhão de reais a programadores

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Funcionários já haviam recebido cheques no final de 2021, também em esforço de evitar fuga de engenheiros. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple pode ter desembolsado entre US$ 100 mil e US$ 200 mil (quase R$ 1 milhão, no câmbio atual) a um pequeno grupo de engenheiros e programadores que trabalham na gigante da tecnologia, informou a Bloomberg após consultar fontes que não quiseram ter seus nomes revelados.

O movimento seria um esforço da dona do iPhone para reter talentos na companhia, que vê seus funcionários serem procurados por outras rivais do Vale do Silício, como Microsoft, Google e Meta.

Os bônus teriam sido dados em forma de ações restritas, que poderiam ser adquiriadas em até quatro anos — forma encontrada para manter os colaboradores a se manterem na Apple. Os funcionários agraciados com o prêmio foram avisados por executivos do alto escalão da empresa.

Em dezembro passado, a gigante da tecnologia já teria desembolsado até US$ 180 mil a engenheiros das mais diversas áreas, como design, silício e dispositivos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia