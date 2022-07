Porto Alegre Parque Germânia ganhará biblioteca de uso público, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Projeto prevê atividades orientadas, em especial, para escolas públicas desta região da cidade Foto: Divulgação/SMAMUS/PMPA Foto: Divulgação/SMAMUS/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Parque Germânia contará com um novo espaço socioeducativo que inclui uma biblioteca para uso público. A iniciativa é resultado de um TPU (Termo de Permissão de Uso), firmado entre a Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) e a Associação de Amigos do Jardim Europa, adotante do parque, em parceria com o Instituto Jama.

O projeto prevê a instalação de uma biblioteca comunitária no prédio da sede administrativa do parque. “O caráter social da proposta ocupa um papel fundamental para o êxito do projeto, funcionando como forte ponto de atratividade de visitação e fomentando a circulação e a permanência de pessoas no parque. A intenção é promover atividades orientadas para o público em geral e em especial às escolas públicas desta região da cidade” , destaca o titular da Smamus, Germano Bremm.

A biblioteca do Parque Germânia se somará às duas outras que funcionam na sede da Smamus, na rua Luiz Voelcker, a biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier e a biblioteca Ecológica Infantil Maria Dinorah, e terá foco no público infanto-juvenil, voltada à literatura sobre natureza e sustentabilidade. A Escola São Judas Tadeu também será parceira e prestará curadoria à biblioteca e suporte pedagógico às oficinas que serão oferecidas à comunidade.

A reforma teve início nesta segunda-feira, 11, e inclui instalação de painéis ripados de madeira ecológica, jardim vertical em paredes verdes, criação de deck e cobertura para ampliação de uso externo, entre outras intervenções. As obras serão fiscalizadas pela equipe técnica da Smamus e é necessário um responsável técnico, já contratado pelos permissionários. O prédio abrigará a biblioteca comunitária, auditório e espaços planejados para oficinas, além da sede administrativa da Associação de Amigos do Jardim Europa.

Sustentabilidade

“Iniciativas como esta atendem aos nossos interesses em tornar o Parque Germânia um exemplo de conscientização dos valores em que acreditamos de respeito à natureza e à educação, estimulando a convivência comunitária e o desenvolvimentos de ideias e práticas de sustentabilidade”, explica Rui Back, presidente da AAJE.

Adriana Lanzarini, executiva responsável pelo projeto no Instituto Jama, afirma que, a partir da instalação do equipamento, serão oferecidas atividades orientadas à comunidade, fundamentadas em um projeto pedagógico com supervisão de reconhecida organização educacional da cidade.

“Poderemos atender estudantes das 14 escolas públicas mapeadas inicialmente na região, que alcançam cerca de 11 mil alunos, os quais serão convidados a participar da programação do espaço conforme o avanço do projeto”, completa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre