Mundo Partido Democrata prepara nomeação antecipada de Joe Biden

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Comitiva nacional informou delegados que faria escolha virtual antes da convenção nacional Foto: Reprodução Comitiva nacional informou delegados que faria escolha virtual antes da convenção nacional Foto: Reprodução

O Comitê Nacional Democrata está avançando com os seus planos de nomear virtualmente o presidente Joe Biden nas próximas semanas, enviando um e-mail aos seus membros na manhã desta quarta-feira (17), sublinhando que esta é “a abordagem mais sábia” – apesar da forte resistência de alguns legisladores democratas.

De acordo com um e-mail enviado aos membros do comitê de regras da convenção na última hora, o comitê prosseguirá com sua reunião previamente agendada na sexta-feira para deliberar – e iniciar – as etapas e o cronograma para a nomeação virtual de Biden.

É importante ressaltar que a carta afirma que “nenhuma votação virtual começará antes de 1º de agosto”.

“Nossa discussão na sexta-feira sobre como a Convenção funcionará incluirá a discussão sobre um elemento de votação virtual, que terminará antes da Convenção presencial”, diz a carta. “Descreveremos o raciocínio abaixo sobre por que uma votação virtual é a abordagem mais sábia e explicaremos como funcionaria uma votação virtual”.

A decisão do DNC de avançar virtualmente com a nomeação de Biden nas próximas semanas – e uma campanha de pressão silenciosa por parte de alguns aliados de Biden para acelerar esse processo antes da Convenção Nacional Democrata em agosto em Chicago – provocou um alvoroço dentro do Partido Democrata.

Uma facção crescente de Democratas da Câmara, convencidos de que Biden está demasiado prejudicado politicamente para derrotar Trump em novembro, está apelando ao DNC para abandonar esses planos, e um projeto de carta está circulando entre os legisladores Democratas apelando ao partido para diminuir a velocidade do processo.

