Na manhã desta quarta-feira (17), o Juventude divulgou uma nota informando a saída de Roger Machado do comando técnico do time. Após diversas tentativas, o treinador deverá ser oficialmente anunciado pelo Inter nas próximas horas. Junto com ele deixam o time da Serra Gaúcha o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques.

Roger entrou em campo com o time da Serra no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG nesta terça-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu no estádio Mané Garrinha, em Brasília, já que o time gaúcho vendeu o mando de campo de dois jogos.

Na coletiva pós-jogo, o técnico admitiu contato com o Inter, mas negou qualquer acerto e chegou a dizer que o Juventude estudaria uma valorização. Agora sem técnico, o Ju informou que irá anunciar o novo comandante ainda hoje.

Nesta quarta-feira, o Inter completa uma semana sob comando do interino Pablo Fernandez, técnico do sub-20, após a demissão de Eduardo Coudet. O argentino deixou o time depois da eliminação colorada para o próprio Juventude de Roger na Copa do Brasil.

Confira o comunicado do Juventude:

O Esporte Clube Juventude informa que Roger Machado está deixando o cargo de treinador da equipe principal. Junto a ele, também deixam o estádio Alfredo Jaconi o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques.

O Esporte Clube Juventude destaca e agradece o empenho dos profissionais ao longo dos últimos meses.

O Departamento de Futebol do Juventude indicará o novo treinador alviverde nas próximas horas.