Pedro Bial abre sua mansão com móveis de luxo e impressiona com pau-brasil no quintal

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Sofá de 120 mil reais de Pedro Bial. (Foto: Reprodução)

Pedro Bial abriu as portas da mansão cercada de paisagem, no Rio de Janeiro, para o programa Casa Brasileira, do canal GNT. A casa do jornalista e apresentador fica bem próxima ao Jardim Botânico, o que garante uma vista privilegiada do Cristo Redentor e também arredores que aproximam sua família da natureza.

Um dos destaques do terreno é a presença de um pau-brasil centenário localizado no jardim de Bial. “Meu mar é o Jardim Botânico. Assim como o mar muda de azuis, o Jardim Botânico muda de verdes. O objetivo dessa casa é que ela desapareça sob as plantas. Que as plantas cada vez ocupem mais espaço e que você mal perceba que tem uma casa entre elas”, explicou.

Um dos móveis de luxo que se destaca na casa do apresentador é o sofá com design dos Irmãos Campana, que está avaliado em mais de 120 mil reais. Ele possui estrutura de metal “invisível” e estofado de pele ecológica.

Construída em um terreno inclinado, a casa foi feita em um projeto de cinco planos, sendo que em um deles há uma quadra, no outro uma piscina com espaço para churrasqueira e área verde, além do jardim, e a própria casa, no topo.

A cozinha também chama atenção, pela diversidade de itens, e leva Bial a confessar um hobby. “Uma das prioridades foi a cozinha. Eu adoro brincar de cozinhar. Meus dias de folga eu passo aqui, abro uma garrafa de vinho, pego os ingredientes e fico cozinhando. É uma delícia”.

