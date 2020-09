Magazine Após post polêmico, Anitta é acusada de racismo e causa revolta na web

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Anitta não se pronunciou a respeito da montagem de Ludmilla na foto, feita por um fã. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Anitta gerou polêmica nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (4), após publicar uma foto na função Stories do Instagram. No registro, a funkeira aparece com o novo visual, sentada em um sofá, mas um detalhe ao fundo e o título do post fizeram com que Anitta fosse acusada de racismo.

No registro, a Poderosa surge com as frases “Barbie em vida de patroa”. Ao replicar o post, Anitta riu: “Eu tô morrendo”. Porém, ao fundo do clique estava a cantora Ludmilla.

Anitta não se pronunciou a respeito da montagem da ex-amiga na foto, feita por um fã. Contudo, pelo fato de tê-la compartilhado em seu perfil, a artista virou alvo dos internautas.

O nome dela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os usuários da rede não gostaram nada de vê-la brincando com o termo “patroa” enquanto Ludmilla estava ao fundo, supostamente como uma doméstica. A funkeira apagou o post logo depois de postar.

Mundo dos games

A estreia de Anitta no streaming de games pegou muitos de surpresa. Ao lado de streamers convidadas como Samira Close, Rebeca Trans e Danieli “Uma Dani”, a cantora fará lives experimentando títulos populares, como The Sims – este uma paixão pessoal da cantora – GTA, Free Fire e Euro Truck Simulator.

Os rumores ao redor da chegada da Anitta ao mundo dos games começaram a circular pelas redes em agosto. Logo no fim do mês, a cantora anunciou em todas as suas redes sociais que faria sua estreia no Facebook Gaming.

Nos próximos três meses, Anitta fará lives semanais através da sua página oficial no Facebook. Para acompanhar, basta configurar um lembrete na publicação de anúncio ou seguir a cantora na sua página oficial no Facebook.

