Magazine Especialistas e fãs apontam Shuri, irmã do herói, como a melhor opção para a continuação de “Pantera Negra”

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Shuri em cena do filme "Pantera Negra". (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o impacto da morte de Chadwick Boseman, vítima aos 43 anos de um câncer de cólon contra o qual lutava em segredo há quatro anos, o maior impasse na cultura pop é como levar a frente seu legado com a continuação de ‘Pantera Negra’, que havia sido programada para o ano que vem.

De pronto, fãs fizeram um abaixo-assinado para impedir que a Marvel escalasse outro ator para o papel. No entanto, outra ideia tem ganhado força entre jornalistas especializados em entretenimento, ativistas, produtores e até a fan base: escalar a irmã do super-herói, Shuri – papel de Letitia Wright – como Pantera.

“Talvez a solução, para todos de nós que ainda não estão preparados para ver alguém naquele uniforme, seja antecipar um movimento natural e permitir que Shuri assuma o manto, talvez para um ‘Pantera Negra 2’ , afirma April Reign, responsável pelo movimento #OscarsSoWhite e vice-presidente de estratégia de conteúdo do estúdio de conteúdo Ensemble, em entrevista publicada pela Reuters.

“Eles realmente deveriam considerar seguir o enredo da história em quadrinhos e colocar Letitia Wright no papel central. Nós a vimos em ação. Nós a vimos no meio dessas cenas de batalha. Por que não pensaríamos que ela teria coragem e força para se tornar a próxima Pantera Negra?”, questiona Jamil Smith, profissional da revista Rolling Stone.

Na web, já existe um movimento consolidado para fazer de Shuri a herdeira de Pantera Negra na continuação do sucesso de 2018 e nas demais aventuras da Marvel. Outra opção seria trazer de alguma forma o vilão do primeiro filme, interpretado por Michael B. Jordan, que tinha parentesco com T’Challa, mas essa ideia encontra algumas resistências. “Shuri é a sucessora de T’Challa como a nova Pantera Negra e governante de Wakanda nos quadrinhos e é assim que precisam dar continuidade a isso”, opinou uma fã no Twitter, com mais de 6 mil curtidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine