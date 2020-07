Rio Grande do Sul Pela segunda vez seguida, o Rio Grande do Sul superou o seu próprio recorde de mortes por coronavírus em um boletim diário. Casos fatais já somam 919

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Diagnósticos positivos de Covid-19 totalizam 37.490 no Estado desde março. (Foto: EBC)

Pelo segundo dia consecutivo, o Rio Grande do Sul bateu nesta sexta-feira (10) o seu próprio recorde de mortes por coronavírus notificadas em um único boletim. Foram mais 49 confirmações (quatro a mais que na véspera), elevando assim para 919 as perdas humanas causadas pela pandemia no Estado. Já os diagnósticos positivos chegaram a 37.490, com a inclusão de 1.089 novos casos.

Vale repetir, para fins de esclarecimento estatístico, a ressalva de que a atualização diária de falecimentos pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) não significa, necessariamente, que todos tenham ocorrido em uma mesma data. Isso porque os dados remetidos pelos hospitais e prefeituras podem demorar alguns dias até serem adicionados ao levantamento geral.

Sobre os óbitos mais recentes por Covid-19, a lista oficial do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira mantém o predomínio de dois fatores de risco presentes no prontuário médico da maioria das vítimas: a idade igual ou superior a 60 anos e o histórico de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, cardiopatias, obesidade, problemas respiratórios e câncer.

Vítimas

Com a missão de manter a população informada sobre os impactos da pandemia mas sem jamais deixar de lado o respeito ao aspecto humano, esta edição de “O Sul” presta mais uma vez a sua homenagem aos mortos pela doença (e a seus familiares, parentes e amigos). Confira os óbitos mais recentes, mencionados a seguir por município de residência, gênero e idade:

– Alvorada (mulher, 74 anos);

– Arambaré (homem, 62 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 95 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 83 anos);

– Camaquã (mulher, 41 anos);

– Canoas (homem, 63 anos);

– Campo Bom (homem, 78 anos);

– Campo Bom (homem, 80 anos);

– Campo Bom (mulher, 81 anos);

– Campo Bom (homem, 83 anos);

– Capão da Canoa (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 57 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 65 anos);

– Charrua (homem, 60 anos);

– Cruz Alta (homem, 76 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 47 anos);

– Estância Velha (mulher, 65 anos);

– Gravataí (mulher, 71 anos);

– Gravataí (mulher, 79 anos);

– Gravataí (homem, 64 anos);

– Lajeado (homem, 49 anos);

– Osório (mulher, 49 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 72 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 81 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 73 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 40 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 82 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 72 anos);

– Passo Fundo (homem, 61 anos);

– Paverama (homem, 46 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 89 anos);

– Porto Alegre (mulher, 40 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 68 anos);

– Rio Grande (mulher, 89 anos);

– Seberi (homem, 79 anos);

– São Leopoldo (mulher, 57 anos);

– São Leopoldo (homem, 74 anos);

– São Leopoldo (homem, 38 anos);

– São Leopoldo (mulher, 74 anos);

– São Leopoldo (homem, 65 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 40 anos);

– Teutônia (mulher, 86 anos);

– Travesseiro (homem, 88 anos);

– Três Passos (homem, 86 anos);

– Triunfo (mulher, 90 anos);

– Triunfo (mulher, 46 anos).

(Marcello Campos)

