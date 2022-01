Colunistas Pesquisas flagrantemente falsas passam a ser proibidas pelo TSE

Por Flavio Pereira | 5 de janeiro de 2022

TSE aprovou calendário oficial que disciplina as eleições de 2022. (Foto: Divulgação)

A enxurrada de pesquisas fake com apoio de setores da mídia, mostrando na liderança da corrida presidencial absurdos, como um candidato que nas ruas é xingado como ladrão, deve acabar, diante das normas eleitorais que entraram em vigor desde o início de janeiro. A Resolução nº 23.674/2021 disciplina o Calendário Eleitoral de 2022 com as principais datas a serem observadas pelos partidos e candidatos.

As eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro, para eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro.

Alguns prazos já começaram a valer desde o dia 1º de janeiro, como a obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais.

Janela partidária

Entre 3 de março e 1º de abril acontece a janela partidária, período em que deputadas e deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato.

Aumento da luz e gasolina fizeram a alegria dos cofres gaúchos

A disparada do aumento das tarifas de luz, dos combustíveis e gás de cozinha em 2021, se por um lado massacrou o consumidor, por outro lado foi colírio para as finanças do governo do Estado que acumulou nos cofres, apenas com arrecadação do ICMS, a quantia de R$ 45,7 bilhões, com crescimento nominal da receita, de 26,2%.

A lealdade do novo MDB

Ontem, comentando a redução do preço da gasolina, fruto da diminuição da alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis, o secretário dos Transportes, Juvir Costela, figura de proa do “novo MDB”, respondeu a uma crítica de um internauta, para quem o governador Eduardo Leite “não fez mais que obrigação, só voltou para a porcentagem que era antes que o nosso querido governador aumentou”. Costella, em defesa do governador Eduardo Leite respondeu que “não podemos esquecer, amigo, que foi nosso querido e meu amigo Sartori que aumentou”.

Para que o leitor entenda:

– Juvir Costella é do MDB.

– Eduardo Leite é do PSDB

– Sartori é do MDB.

Entenda porque artistas criticam Bolsonaro: a mamadeira acabou

Quem vê e ouve a virulência das críticas de artistas ao presidente Jair Bolsonaro precisa entender o contexto todo. A redução de 50% do teto da Lei Rouanet de renúncia fiscal para apoio a artistas já começa a trazer consequências: artistas que mamavam nos recursos públicos sem prestar contas, chegam ao desespero. E perdem compostura na crítica a Bolsonaro.

O vereador Carlos Bolsonaro, o O3, comenta:

“Agora os galináceos que receberam mais de R$ 13 bilhões do contribuinte sem qualquer auditoria, em mais de 20.000 projetos, vão cacarejar como se tivessem botando ovo!

O arremate de Mario Frias

O Secretário de Cultura do Governo Federal Mario Frias, na mesma linha, respondeu às críticas que tem recebido pelo rigor na liberação de recursos:

“Minha cruzada é contra os vagabundos que não aguentam ver uma mamata. Falando em mamata, como anda aquela mamata dos 8 milhões?”.

A resposta de Frias faz referência ao contrato da TV Cultura, uma emissora pública, com o governo do Estado de São Paulo – ao custo de pouco mais de R$ 8 milhões com recursos de renúncia fiscal.

Em nome do pluralismo

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, promete vir a Santa Maria no sábado, para a posse do pedetista Luciano Schuch no cargo de reitor da UFSM. Na campanha pela indicação, Schuch mandou um sinal tranquilizador ao Planalto: posou ao lado de uma foto do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia, que será transmitida pela internet, acontece no gabinete do reitor, no Campus Universitário José Mariano da Rocha Filho.

A pergunta ao STF

O deputado federal Marco Feliciano, respeitosamente, formulou a seguinte pergunta:

“Com todo respeito que tenho ao STF, gostaria de fazer uma pergunta: Alguma investigação, diligência ou atitude parecida será tomada com os donos das contas das mídias sociais que ameaçam e desrespeitam o Presidente Jair Bolsonaro? Ou só é crime quando atacam V.Exas.?

Um apelo pela unidade

O cenário eleitoral, que tende a ser analisado com maior realismo nos próximos meses, fará com que o presidente Jair Bolsonaro convoque aliados divididos em diversos estados, para uma conversa objetiva.

A pauta será: “não existe espaço para vaidades pessoais. Em nome de um projeto de país, os verdadeiros e sinceros aliados precisam ter a necessária humildade para recuar em nome da unidade da direita”.

