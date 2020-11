Flávio Pereira PF confirma ataque hacker a dados do TSE, mas descarta interferência nas eleições

Por Flavio Pereira | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Investigação da Policia Federal apura extensão do ataque hacker ao TSE. (Foto: Divulgação/TSE)

A Polícia Federal confirmou em investigação preliminar, que o Tribunal Superior Eleitoral foi alvo de um ataque hacker. No entanto, a investigação não confirma que esse ataque hacker tenha interferido nos dados da apuração das eleições municipais do último domingo,dia 15.

Segundo a PF, está confirmado o ataque que expôs informações de 2020 e de anos anteriores de servidores do Tribunal Superior Eleitoral. A investigação indica ainda que a invasão deve ter ocorrido antes de 1º de setembro. Portanto, não haveria relação entre este ataque e as eleições ocorridas no domingo passado.

Aliança demorada, segundo Bolsonaro

A demora no processo de registro da Aliança do Brasil, novo partido apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, já começa a preocupar. Esta semana, Bolsonaro deu um ultimato aos advogados que cuidam do processo. São os mesmos que conseguiram criar em tempo recorde, o PSD, comandado por Gilberto Kassab. Caso se confirme a demora, Jair Bolsonaro poderá optar pela reunião dos seus apoiadores no Republicanos, ou no Patriota para a disputa das eleições em 2022.

Proposta para reduzir número de vereadores em Caxias do Sul

Vereador mais votado em Caxias do Sul com 5.618 votos, Mauricio Marcon, 33 anos eleito pelo Novo, promete apresentar duas propostas polêmicas:

-Reduzir o salário dos vereadores, e enxugar o número de vereadores,dos atuais 23, para 17.

Essa diferença no número de vereadores,que passou a vigorar em 2021, segundo ele, já custou R$ 12 milhões para Caxias do Sul.

PCdoB anuncia apoio a candidato tucano em Santa Maria

Santa Maria,o PCdoB que no primeiro turno apoiou o candidato Marcelo Bisogno (PDT), que ficou em quarto lugar, emitiu uma nota em que surpreendeu os eleitores. A nota anuncia apoio dos comunistas na eleição do segundo turno, ao atual prefeito, Jorge Pozzobon,do PSDB.

Abraham Weintraub anuncia: “Paulo Freire será enterrado”.

Ao tomar conhecimento de que 70% das Secretarias Municipais de Educação de todo o país aderiram ao novo modelo de aprendizado do governo federal “Tempo de Aprender” lançado durante a sua gestão no comando do Ministério da Educação, o ex-ministro Abraham Weintraub saudou:

– Valeu a pena lutar? SIM! 70% dos Estados e 75% dos municípios já aderiram VOLUNTARIAMENTE à nova técnica de alfabetização! “Especialistas” que parasitam o Brasil gritaram, ME DIFAMARAM, porém perderam. A luz vence as trevas, Paulo Freire será enterrado e crianças serão salvas.

Osmar Terra: lockdown não funciona

O médico e deputado federal Osmar Terra, recuperando-se do resultado positivo para Covid-19, avalia que não existe qualquer evidencia científica na história da ciência que esse tipo de lockdown funciona. Ele sugere: “leia sobre a Suécia, Coreia do Sul, Japão, Singapura que não fecharam nada e tem número de mortes por milhão muito menor que os que fecharam.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira