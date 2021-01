Tanto a vacina da Pfizer quanto a da Moderna são aplicadas em duas doses. Ambas precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas: -70ºC para a da Pfizer e -20ºC para a da Moderna.

As duas vacinas são as primeiras da história com a tecnologia de RNA mensageiro a entrarem no mercado.

Nenhuma delas está disponível no Brasil. Até agora, a vacinação no País está sendo feita com a CoronaVac e com a vacina de Oxford.

Bayer

A Bayer espera encerrar os estudos fase 3 da sua vacina contra a covid-19 no final de março. Segundo o presidente para a América Latina da divisão Farmacêutica da companhia, Adib Jacob, a empresa firmou parceira com uma biotech alemã, a CureVac, para dar suporte na produção, comercialização e distribuição desse imunizante.

Jacob afirmou, ainda, que, no primeiro momento, essa vacina será destinada ao mercado europeu, entretanto, até o final do primeiro trimestre já estará definido se a América Latina entrará na estratégia de distribuição da Bayer.

“Precisamos ampliar a nossa capacidade de produção. É importante ressaltar que é uma parceira com uma startup que não tinha uma presença global e necessitava de uma estrutura comercial para tornar a vacina global. Converso diariamente com os agentes para que a América Latina possa ter esse imunizante. A região é prioridade para a Bayer”, disse Jacob.