Acontece Pioneira no país, ferramenta do Cremers já emitiu mais de 4,5 milhões de documentos on-line

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

O serviço pode ser acessado pelo site ou aplicativo do Conselho. Foto: Reprodução

Desde que foi lançada, em abril de 2020, a ferramenta on-line desenvolvida pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS), já possibilitou a emissão de 4,5 milhões de documentos por médicos gaúchos, sendo 3,5 milhões de receitas, 489 mil atestados e 467 mil solicitações de exames.

O serviço, que pode ser acessado pelo site ou aplicativo do Cremers, foi lançado durante a pandemia de Covid-19 no intuito de contribuir para a segurança de médicos e pacientes. A alta adesão mostra que, além de atender a uma demanda urgente da sociedade, a inovação representou um avanço tecnológico definitivo. “A ferramenta já está integrada ao dia a dia da classe médica, com segurança tecnológica e jurídica na emissão de documentos digitais”, explica o presidente do Cremers, Carlos Sparta.

Para ter acesso à ferramenta, os médicos precisam estar registrados no Cremers e cadastrados no Espaço do Médico.

Pioneirismo e inovação

O Cremers foi o primeiro conselho regional a contar com um serviço desse tipo, servindo de exemplo a outras instituições. O que garante a integridade e a segurança da plataforma é o fato de ela ser acessada pelos médicos diretamente no portal do Cremers, com login e senha próprios e intransferíveis. O envio da receita ao paciente ocorre no mesmo ambiente. A autenticidade dos documentos pode ser comprovada no próprio portal, por meio de QR-Code.

Receitas controladas

A diretoria do Cremers tem realizado uma série de reuniões, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia, para viabilizar a emissão on-line de receituários para medicamentos controlados (receitas azuis e amarelas). “Já encaminhamos a solicitação à Secretaria Estadual de Saúde e aguardamos o parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Essa é uma medida importante para facilitar a prescrição dos médicos e beneficiar pacientes que fazem uso desses medicamentos”, finaliza.

