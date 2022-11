Colunistas Pirataria na praça

Por Leandro Mazzini | 16 de novembro de 2022

A iminente abertura da Copa do Mundo FIFA do Catar será no domingo movimenta forte a pirataria de produtos relacionados ao evento na praça, como a venda de camisetas, acessórios de entretenimento e itens de decoração. Segundo levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP), em 2021, foram vendidos 60 milhões de camisas de clubes de futebol no Brasil, sendo 22 milhões falsificados. Com a retomada do comércio em alta pós-pandemia do Covid-19, o FNCP estima que o número deve disparar durante a Copa que encerra em 18 de dezembro.

Brasil na COP 27

Ex-ministra do Meio Ambiente do Governo de Dilma, Izabella Teixeira está há uma semana no Egito, na COP 27. Cotada para voltar ao Governo, ouve propostas de parcerias de representantes de vários países. Há interesses de novos modelos de negócio, e economia de biomassa na Agricultura. As interligações não são só circunscritas às questões ambientais, caminham na direção de que financiamento climático vai assumir o domínio do financiamento do desenvolvimento no mundo.

Desfile em Manhattan

Presidente do STF, Rosa Weber sabe onde pisa. Ficou em Brasília, trabalhando. Outros seis ministros da Corte, pavões da turma da toga – que não se seguram ao ver um microfone – estão em Nova York para um seminário que reuniu grandes empresários do Brasil. Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski foram bancados pela organização: passagens de 1ª classe, hotel 5 estrelas e seguranças com carros executivos em Manhattan.

Casa em alta

Pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Deloitte mostra que os preços dos imóveis residenciais permaneceram em alta no 3º trimestre de 2022. No período, houve alta de 10,3% em relação a 2021. O levantamento revela ainda que a procura e as vendas de imóveis obtiveram crescimento com o segmento Casa Verde e Amarela. O Indicador de Confiança do setor Imobiliário Residencial foi realizado com 45 construtoras e incorporadoras entre 30 de setembro e 16 de outubro.

Consumo consciente

Um levantamento feito pelo Sebrae em parceria com o IBGE mostra que 74% das micro e pequenas empresas implementaram o controle do consumo de energia. A prática foi adotada também por 71% dos Micro Empreendedores Individuais. A Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios revela ainda que 65% das MPEs se preocupam com o consumo da água, 62% com o consumo de papel e 55% com a coleta seletiva de lixo.

Startups avançam

As empresas emergentes conhecidas como startups são monitoradas na América Latina pela Liga Ventures e PwC Brasil, que mapearam mais de 4.100 hispânicas, pelas quais validou 1.400 startups em 144 cidades nos países sul-americanos. Cerca de 32% das startups ativas foram fundadas entre 2016 e 2018, e a maioria fica localizada no México (18,5%), Colômbia (16,7%), Argentina (13%) e Chile (9,6%).

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

