Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Aulas de hidroginástica e natação são oferecidas para crianças, adultos e idosos Foto: Julia Ferreira/PMPA Aulas de hidroginástica e natação são oferecidas para crianças, adultos e idosos. (Foto: Julia Ferreira/PMPA) Foto: Julia Ferreira/PMPA

As unidades recreativas e esportivas da Prefeitura de Porto Alegre, que estão sob gestão da Smelj (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude), oferecem aulas de hidroginástica, natação e também horários para agendamentos e banhos livres.

As atividades estão disponíveis no Centro Comunitário Primeiro de Maio, Centro de Comunidade da Vila Floresta, Centro Esportivo da Vila Ingá e o Centro de Comunidade da Vila Restinga.

“Para poder aproveitar as atividades no espaço, é preciso ir na secretaria de um dos centros e realizar a inscrição para participar das turmas de hidroginástica ou natação”, explica a secretária da Smelj Débora Garcia. Para utilizar as piscinas, é necessário ter a carteirinha, que também é feita diretamente nas unidades, com um documento de identidade com RG ou CPF, comprovante de residência e foto 3×4. Os menores devem estar acompanhados pelo responsável ou levar a autorização que a Smelj fornece assinada pelo responsável.

Horários

Cada unidade possui sua grade de horário para a realização de natação, hidroginástica e banho livre, devendo ser consultada diretamente em cada centro. O banho livre conta com uma subdivisão entre idades: o banho A é para crianças de até 12 anos e o banho B é para adultos e idosos.

Os agendamentos para instituições devem ser feitos diretamente nas unidades. Para informações detalhadas sobre os horários de cada centro comunitário, basta acessar o Instagram da Smelj (instagram.com/smelj.poa) e ir nos destaques “Piscinas”.

Tratamento da água

O processo de tratamento da água utilizada nas piscinas é feito por meio de uma parceria entre a prefeitura e a ABQ-RS (Associação Brasileira de Química do Rio Grande do Sul).

“Através deste convênio, a entidade cede seus profissionais químicos para a garantia da qualidade da água”, comenta o presidente da associação, químico Renato Evangelista. Este trabalho é desenvolvido em cada espaço com diferentes dosagens de produtos em cada piscina, atendendo conforme o volume e taxas de recirculação das águas.

