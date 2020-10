Economia Plano de demissão voluntária do Banrisul tem adesão de 8,83% dos funcionários

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Desligamentos ocorrerão até 15 de dezembro, com exceção dos empregados do setor de TI, que poderão permanecer até dezembro de 2022 Foto: Arquivo/Ascom Banrisul Desligamentos ocorrerão até 15 de dezembro, com exceção dos empregados do setor de TI, que poderão permanecer até dezembro de 2022. (Foto: Arquivo/Ascom Banrisul) Foto: Arquivo/Ascom Banrisul

O Banrisul divulgou no fim da tarde desta segunda-feira (19) que 903 trabalhadores aderiram ao PDV (Programa de Desligamento Voluntário) do banco, o equivalente a 8,83% do quadro funcional do banco.

O número foi apresentado em Fato Relevante encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O dado mais atualizado da instituição financeira gaúcha indica que o banco tinha em junho 10.216 empregados.

As demissões voluntárias ocorrerão até 15 de dezembro de 2020, com exceção dos profissionais da área de TI (Tecnologia da Informação), que poderão ter prazos de desligamento até 31 de dezembro de 2022.

O presidente do banco, Cláudio Coutinho, classificou o PDV atual como histórico em relação aos demais programas de desligamento já feitos pelo Banrisul. Segundo o dirigente, foi a primeira vez que um PDV foi aprovado em assembleias da categoria bancária e firmado pelos representantes sindicais.

De acordo com Luciano Fetzner Barcellos, presidente do Sindbancários, a saída dos funcionários mostra que o banco precisa buscar reposições no seu quadro funcional.

Trabalhadores que aceitaram pedir demissão, receberão, entre outros: Auxílio Cesta Alimentação; Ajuda de custos para despesas médicas; Pagamento da 13ª Cesta Alimentação de 2020 a todos os empregados que forem desligados neste ano, independentemente da data de saída; Prêmio Aposentadoria para aqueles que estiverem aptos a se aposentarem pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Conforme o Banrisul, estão garantidos a esses empregados o pagamento das verbas da rescisão contratual, como 13º salário proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, férias antiguidade e abono assiduidade indenizado. O banco garante ainda que quando a rescisão ocorrer, será concedida quitação total do contrato de trabalho.

