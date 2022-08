Saúde Plataforma on-line inédita é lançada para atendimento de saúde pet no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O aplicativo “TioChico”, que promete telemedicina para tutores de cães e gatos de qualquer lugar do país, já está disponível para download em iOS e Android. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um serviço focado em fornecer os melhores cuidados preventivos e acolhimento para os pets, este é o “TioChico”, primeira plataforma de consulta veterinária on-line do Brasil. Em desenvolvimento desde outubro de 2021, quando passou a disponibilizar orientação médica veterinária 24 horas e on-line, se tornou a primeira empresa no Brasil pronta para oferecer a telemedicina, regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) nº 1.465/2022.

Segundo Cláudio Goldsztein, um dos idealizadores do aplicativo, o TioChico chegou para ser um facilitador entre o tutor e o médico veterinário, podendo auxiliar em casos de urgência ou consultas diversas. “Identificamos o quanto é importante o tutor ter este acesso para sanar dúvidas relacionadas ao cotidiano e bem-estar do pet, como alimentação e vacinas, mas também oferecer suporte em situações onde o cliente estiver enfrentando qualquer tipo de situação e não tiver certeza de quais cuidados o animal irá precisar. Foi para ofertar essa solução ao mercado que desenvolvemos este aplicativo inédito no Brasil.”

“Com a experiência que temos na área, percebemos que muitas pessoas não tinham acesso a um veterinário próximo. Já salvamos vidas pets ao identificar uma emergência médica e orientar o tutor, em situações de emergência, a levar o animal imediatamente para o atendimento presencial, por exemplo. Queremos contribuir para uma convivência responsável, oferecendo maior qualidade de vida aos pets, além de cuidados preventivos. Desde 2021 estamos adquirindo experiência com a teleorientação, e hoje estamos completamente prontos para a telemedicina”, explica Maurício Junqueira, sócio responsável pela operação.

Como funciona

A nova plataforma tem o objetivo de facilitar a vida do tutor. Para usufruir dos benefícios do TioChico, o tutor tem trinta dias de uso gratuito e, após, a oportunidade de escolher um dos planos disponíveis. A equipe médica estará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para conversas via chat e também por vídeo para orientar e auxiliar nos cuidados com o pet. Mais informações em www.tiochico.vet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde