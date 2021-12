Política Podemos marca data para filiar Deltan Dallagnol, o ex-chefe da Operação Lava-Jato

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O chefe da força-tarefa operação Lava Jato pediu exoneração do cargo no órgão no início de novembro, estudando uma possível migração para a política. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Podemos anunciou nesta segunda-feira (6) a filiação do ex-procurador e ex-chefe da Operação Lava-Jato Deltan Dallagnol. A cerimônia está marcada para acontecer na manhã de sexta-feira (10), em Curitiba, Paraná. O evento vai contar com a presença o ex-juiz da Lava-Jato Sérgio Moro, que se filiou ao mesmo partido no mês passado.

Segundo o analista de política da CNN Iuri Pitta, o ex-procurador deve se candidatar a deputado federal pelo estado do Paraná nas eleições de 2022.

Já o também ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) Sérgio Moro é a aposta da sigla à Presidência da República no próximo pleito. Moro também assumiu a vice-presidência estadual do partido no Paraná. Segundo o partido, “Moro será remunerado como dirigente e terá o menor salário entre todos os nomes apresentados pela imprensa como possíveis candidatos à Presidência da República em 2022, no valor líquido de R$ 15 mil”.

Cargos políticos

No dia 30 de novembro, Dallagnol afirmou à CNN que ainda não havia decidido se disputaria cargos políticos nas eleições em 2022 e que ainda “estava refletindo sobre o futuro”.

“Estou em uma fase de reflexão sobre qual vai ser o melhor caminho para eu seguir, e tem a ver com minha saída do Ministério Público Federal (MPF). Sempre houve convites para que eu me candidatasse, nas últimas eleições dos últimos anos, e a resposta que eu sempre dei foi que tenho uma contribuição para com a Lava Jato”, afirmou o ex-procurador à época.

Saída do MPF

O chefe da força-tarefa operação Lava Jato pediu exoneração do cargo no órgão no início de novembro, estudando uma possível migração para a política.

Segundo Dallagnol, uma suposta “reação contra o combate à corrupção” fez com que o “sistema começasse a desmontar os resultados”, o que teria o motivado a deixar o cargo no MPF.

“Sob ponto de vista egoísta não faz sentido, porque estou saindo de um cargo estável e com uma série de benefícios para uma situação arriscada, onde vou sofrer uma série de críticas no mundo político”, afirmou em entrevista à CNN.

Segundo o partido, outras “importantes lideranças do Paraná” também assinarão suas fichas de filiação.

Além de Moro, o evento contará com as presenças da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, e dos senadores Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, todos do Paraná. As informações são da CNN, do Podemos e da revista Veja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política