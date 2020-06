Mundo Polícia britânica trata ataque no sul do país como terrorismo

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

O ataque ocorreu no sábado. Foto: Reprodução/Twitter O ataque ocorreu no sábado. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A polícia do Reino Unido disse neste domingo (21) que trata o ataque a faca que matou três pessoas em um parque de Reading, no sul do país, como um “incidente terrorista”.

Conforme as forças de segurança locais, outros três indivíduos ficaram gravemente feridos, e um suspeito de 25 anos foi preso. O ataque ocorreu no sábado (20), nos Jardins de Forbury, parque que havia acabado de sediar uma manifestação contra o racismo, mas a polícia descarta uma ligação com o protesto.

“A polícia antiterrorismo pode agora confirmar que o esfaqueamento ocorrido em Reading na noite passada foi declarado como incidente terrorista”, diz um comunicado oficial. Segundo testemunhas, o agressor esfaqueou suas vítimas aleatoriamente e gritava palavras ininteligíveis.

“Meus pensamentos estão com todos aqueles afetados pelo terrível incidente em Reading, e meus agradecimentos vão para os serviços de emergência”, escreveu no Twitter o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

