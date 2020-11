Polícia Polícia Civil deflagra operação contra quadrilha de traficantes e crime de extorsão mediante sequestro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Foram apreendidos duas armas, munições, drogas, miguelitos, colete balísticos, balaclava e um rádio comunicador Foto: Polícia Civil/Twitter Foram apreendidos duas armas, munições, drogas, miguelitos, colete balísticos, balaclava e um rádio comunicador. (Foto: Polícia Civil/Twitter) Foto: Polícia Civil/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (03), a Operação Cativeiro. A ação está cumprindo 70 ordens judiciais nos municípios de Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Pelotas e Charqueadas contra organização criminosa e crime de extorsão mediante sequestro.

A operação iniciou após investigações descobrirem uma extorsão mediante sequestro de uma parente de um policial militar em represália as ações policias nos condomínios invadidos por uma organização

A ofensiva é uma ação em conjunto com o comando do 15-BPM e contou com o apoio da Susepe e Guarda Municipal de Canoas. Até o momento três pessoas foram presas e apreendidos duas armas, munições, drogas, miguelitos, colete balísticos, balaclava e um rádio comunicador.

