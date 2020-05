Polícia Polícia encontra travesseiro recheado com maconha na Freeway

15 de Maio de 2020

Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (15), quatro quilos de maconha e recuperou um Golf roubado na Freeway, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho. A droga estava escondida dentro de um travesseiro. Dois criminosos foram presos.

Após receberem informações do serviço de inteligência, os agentes abordaram o carro, com placas de Erechim. Os policiais revistaram o veículo e desconfiaram do peso de um travesseiro. Dentro dele encontraram a maconha. Os dois homens admitiram que pegaram a droga em Tramandaí para revendê-la em Esteio.

Os traficantes tem 26 e 38 anos. O mais velho já possui antecedentes por posse ilegal de arma de fogo e de entorpecentes. O Golf havia sido roubado em Santa Catarina e estava com placas clonadas.

Desde o início deste ano, mais de sete toneladas de drogas já foram apreendidas nas rodovias federais gaúchas.

