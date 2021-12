Geral Polícia Federal desarticula grupo de tráfico internacional de drogas que atuava entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Segundo a PF, os bens estão estimados em 50 milhões de reais. (Foto: PF/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Geminus com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada ao transporte de cocaína do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul. Policiais federais foram mobilizados para o cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Também são executadas ordens judiciais para o sequestro de 52 imóveis e de 70 veículos, entre automóveis, jet skis, caminhões, carretas e tratores, e o bloqueio de valores em contas bancárias de 33 pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Segundo a PF, os bens estão estimados em 50 milhões de reais.

A investigação apurou que organização criminosa, comandada por núcleo familiar estabelecido nos municípios de Deodápolis (MS) e Viamão (RS), utilizava o agronegócio e outras atividades econômicas formais como fachada para ocultar os valores obtidos com o tráfico internacional de drogas, principalmente de cocaína.

O grupo transportava a droga oculta em caminhões, a partir da fronteira do Mato Grosso do Sul, para uma propriedade rural no município de Viamão, de onde era distribuída para traficantes locais do Rio Grande do Sul, principalmente das regiões de Porto Alegre e Vale do Sinos. Durante as investigações, iniciadas em agosto de 2019, a Polícia Federal apurou que a organização criminosa movimentou 5 toneladas de cocaína em um ano.

Os valores obtidos com o tráfico de drogas eram inseridos na economia formal através de simulação de prestação de serviço de transporte, declaração de produção de grãos inexistente, atividade pecuária na região de Deodápolis, empresa de locação de máquinas e equipamentos para a construção e outras aquisições de bens móveis e imóveis em nome de terceiros.

Os crimes investigados na Operação Geminus são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

– Locais dos mandados de prisão: Porto Alegre/RS: 01; Capão da Canoa/RS: 01; Taquara/RS: 02; Dourados/MS: 02; Maracaju/MS: 01; Deodápolis/MS: 02; Florianópolis/SC: 01; e Camboriú/SC: 01.

– Locais dos mandados de busca e apreensão: Porto Alegre/RS: 02; Viamão/RS: 01; Capão da Canoa/RS: 02; Taquara/RS: 02; Parobé/RS: 01; Florianópolis/SC: 01; Camboriú/SC: 02; Itajaí/SC: 01; Ponta Porã/MS: 02; Dourados/MS: 09; Maracaju/MS: 02; Deodápolis/MS: 04.

