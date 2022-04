Geral Polícia Federal e Força Nacional reforçam segurança no território Xipaia, após indígenas denunciarem invasão de garimpeiros

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a cacica Juma Xipaia relatou que uma balsa de garimpo ilegal teria descido o Rio Iriri em direção à reserva. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que deflagrou nesta sexta-feira (15) uma operação para proteger o Território Indígena Xipaia, no município de Altarmia (PA), que foi invadido por criminosos que estariam cometendo crimes ambientais nessa região.

“Recebemos a denúncia na noite de ontem [14] e imediatamente começamos os preparativos ainda de madrugada para o envio das equipes que protegerão essa área em que está a aldeia Karimãa, da etnia Xipaia”, informou o chefe do Serviço de Repressão a Crimes Contra Comunidades Indígenas, Paulo Teixeira, que é delegado da PF (Polícia Federal). A operação conta com o envolvimento de agentes da PF e da Força Nacional de Segurança.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a cacica Juma Xipaia relatou que uma balsa de garimpo ilegal teria descido o Rio Iriri em direção à reserva. “Guerreiros das outras aldeias estão descendo com o objetivo de tentar um diálogo, para que eles [os invasores] saiam do território, mas nós estamos com medo”, relatou a líder.

Juma Xipaya afirmou que os garimpeiros chegaram fazendo ameaças aos guerreiros e líderes da comunidade. Temendo conflitos, a indígena pediu socorro às autoridades, pois os invasores fizeram ameaças a família da cacica, segunda relata. “Nesse exato momento eles estão destruindo nosso território. Quando meu pai (Francisco Xipaya) e meu irmão se aproximaram deles para saber o que estava acontecendo, eles os trataram com violência”, contou Juma, chorando.

O delegado da PF informou que, ao menos até esta sexta, não havia relatos de conflitos graves entre índios e forasteiros. “A comunidade já está sendo acompanhada pela Funai e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Também há um efetivo da PF e da Força Nacional que faz a segurança das fiscalizações do ICMBio e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). Ainda assim, estamos enviando um reforço ao local para garantir a segurança dos indígenas”, destacou.

A assessoria da Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que sua unidade na região acompanha a situação e que está em permanente contato com as forças de segurança.

O território Xipaia possui cerca de 179 mil hectares de extensão e fica localizado a 400 km da sede do município de Altamira, no sudoeste do Pará. As aldeias localizadas em sua zona de abrangência abrigam cerca de 200 pessoas. As informações são da Agência Brasil e do jornal O Estado de S. Paulo.

