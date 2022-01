Polícia Polícia intercepta criminoso em fuga após furto em residência em Gravataí

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

No carro, que é do motorista, estavam os bens furtados de dentro da casa: dois fogões elétricos, uma televisão, um ventilador e ferramentas Foto: PRF/Divulgação No carro, que é do motorista, estavam os bens furtados de dentro da casa: dois fogões elétricos, uma televisão, um ventilador e ferramentas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, na manhã desta quinta-feira (20), eletrodomésticos e outros bens furtados de uma casa em Gravataí. Um criminoso foi preso em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

Após troca de informações com a Brigada Militar, os policiais passaram a procurar um Gol branco que estaria sendo utilizado no arrombamento de uma residência no bairro Morada do Sobrado em Gravataí. O veículo foi visualizado na Freeway, e o motorista seguiu em fuga quando percebeu a aproximação da viatura da PRF.

Ele saiu com o carro da rodovia e seguiu em alta velocidade pelas ruas de Cachoeirinha. Quando os policiais conseguiram interceptar o veículo, os dois ocupantes correram.

Os policiais também correram e alcançaram e imobilizaram o motorista. O homem, de 47 anos, já tinha 20 ocorrências de crimes como homicídio, furto, receptação, roubo e tráfico.

No carro, que é do motorista, estavam os bens furtados de dentro da casa: dois fogões elétricos, uma televisão, um ventilador e ferramentas. O criminoso foi preso e conduzido para a delegacia onde a vítima reconheceu seus pertences. Seguem as diligências para identificar e prender o outro envolvido.

