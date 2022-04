Geral Polícia prende Colorido, apontado como o número dois do PCC

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Colorido: foragido desde 2014, quando ganhou direito de saída temporária da cadeia e não voltou. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

O traficante Valdeci Alves dos Santos, vulgo Colorido, considerado o segundo principal líder do PCC (Primeiro Comando da Capita) em liberdade, foi preso no sábado (16), em Salgueiro (PE). Com apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, a ação contou com a participação da Polícia Federal do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte.

Foragido desde 2014, Colorido constava na lista de criminosos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele deixou a cadeia em uma saída temporária e não voltou mais.

“A prisão de criminosos de alta periculosidade é estratégica para o combate ao crime organizado e redução dos índices de criminalidade. Esse resultado é fruto de uma ação integrada entre as forças policiais e do investimento do Governo Federal na área de inteligência”, afirmou o ministro Anderson Torres.

Colorido era um dos principais cabeças no esquema de fornecimento de drogas para os Estados da região Sudeste do país.

Conforme os investigadores, ele era o braço-direito de Marcos de Almeida, o Tuta, que seria o número um da organização criminosa hoje e continua foragido. Apurações do Ministério Público de São Paulo indicam que a dupla assumiu o comando da facção após Marcos Herbas Camacho, o Marcola, e outros 21 lideranças serem isolados no sistema penitenciário federal, em 2018.

Resultado de um intenso trabalho integrado de inteligência, a prisão contou com a atuação de Policiais Rodoviários Federais no momento da abordagem e da detenção.

De acordo com o Secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo, “o trabalho integrado entre as polícias do Brasil traduz o potencial da segurança pública no país”. Ainda segundo ele, a composição de Forças Tarefas de Combate ao Crime Organizado, como o Núcleo Dedicado às Facções Criminosas em Mossoró (Nudem), concretiza toda a capacidade desses órgãos focados em temas estratégicos de repressão à criminalidade, com resultados extraordinários.

Força-Tarefa

A Força-Tarefa de Mossoró é coordenada pela Polícia Federal e composta por policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais e estaduais, atuando em cooperação técnica com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça.

Procurados

A lista de criminosos mais procurados do Brasil foi uma iniciativa da atual gestão da pasta. Com a recente prisão de “Colorido”, a relação passa a contar com nomes, fotos e informações dos 25 criminosos mais procurados do Brasil.

O rol é atualizado mensalmente, a partir de informações dos Estados e também dados públicos, fornecidos pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As informações são do Ministério da Justiça e do jornal O Globo.

