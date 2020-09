Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende 113 quilos de maconha na BR-285, em Passo Fundo, no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

O veículo suspeito foi então abordado pelos policiais rodoviários federais no trevo da BR-285, quando chegava na cidade Foto: PRF/Divulgação O veículo suspeito foi então abordado pelos policiais rodoviários federais no trevo da BR 285, quando chegava na cidade. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um carregamento de 113 quilos de maconha foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã desta quarta-feira (30) em Passo Fundo, no Norte do Estado.

O efetivo da PRF recebeu informações do serviço de inteligência da instituição sobre um Chevrolet Celta que poderia estar sendo utilizado para transporte de ilícitos na região.

O veículo suspeito foi então abordado pelos policiais rodoviários federais no trevo da BR-285, quando chegava na cidade. No porta-malas do carro foram encontrados dezenas de tijolos da droga que totalizaram os 113 quilos.

Três indivíduos foram presos em flagrante. Tratam-se do motorista de 27 anos e dos passageiros, de 20 e 33 anos. O trio reside em Caxias do Sul. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

