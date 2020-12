Inter Política investiga caso envolvendo ex-jogadores de categoria sub-20 do Inter

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Matheus Monteiro sugeriu ter dopado mulher em festa. Foto: Divulgação/Internacional Matheus Monteiro sugeriu ter dopado mulher em festa. (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

Em entrevista à Rádio Grenal, da Rede Pampa, nesta terça-feira (1º), a delegada Jeiselaure de Souza, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil, informou que foi instaurado procedimento para averiguação do contexto que envolve o vídeo que viralizou na internet, no qual o ex-jogador do Internacional, Matheus Monteiro, é visto contando como teria dopado uma mulher durante uma festa e de ter “ido para o quarto” com ela.

A delegada relatou que, apesar da suposta vítima não ter apresentado denúncia, a gravidade do conteúdo motivou o registro de ocorrência e abertura de investigação.

Matheus e o também ex-jogador do Inter, Luiz Vinícius, prestaram depoimento à polícia na tarde desta terça. Matheus disse que a gravação trata-se de uma brincadeira e que não é verdade o que disse. Vinícius reconheceu ter gravado e postado o vídeo em sua rede social.

Questionada sobre outras ocorrências envolvendo Matheus, a delegada Jeiselaure confirmou o registro de antecedentes do jogador por violência doméstica e histórico de uso de drogas e disse ainda que isso “já havia sido notificado ao clube em que ele jogava”.

A investigação sobre o caso deve prosseguir, com novos depoimentos. A delegada destacou que denúncias envolvendo casos de violência contra a mulher podem ser feitas pelo WhatsApp: (51) 984-44-06-06.

Rescisão

Na manhã desta terça-feira (1º), os atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, do Internacional, ambos da categoria sub-20, tiveram seus contratos rompidos com o clube. Os jogadores estão envolvidos no vídeo em que Matheus sugere que teria dopado uma mulher em uma festa. Luiz Vinicius seria responsável pela filmagem e divulgação.

“Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu ‘pã’ (maõs batendo) e entrei para o quarto, ela de lá (vídeo é interrompido)”, afirmou o atleta em publicação.

Os atletas vinham sendo observados pelo técnico Abel Braga.

