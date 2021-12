Rio Grande do Sul Portal da Transparência apresenta nova interface e melhorias no acesso a dados públicos

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Área da Central de Atendimento ao Cidadão ganhou mais destaque na nova versão do portal

O Portal da Transparência do Rio Grande do Sul está com nova interface, layout mais moderno e melhorias para o acesso das informações pelo cidadão.

A apresentação das mudanças ocorreu na segunda-feira (06) durante o lançamento do Programa Gaúcho de Governança e Integridade, conjunto estruturado de medidas institucionais que objetivam prevenir, detectar e punir práticas de corrupção e fraude, irregularidades e outros desvios éticos e de conduta que ocorram no âmbito da administração pública estadual.

O intuito do portal é facilitar a busca aos números e informações do Estado, reforçando o compromisso da gestão com a transparência e aprimorando a experiência da sociedade no controle dos gastos públicos estaduais.

Ao apresentar o Programa Gaúcho de Governança e Integridade, o governador Eduardo Leite destacou a importância de o governo ser um exemplo positivo para a sociedade e atuar com perspicuidade.

“Projetos de governança e integridade nos levam a aprimorar ainda mais os mecanismos de transparência, por isso utilizamos este momento para apresentar o nosso novo Portal da Transparência, que torna mais intuitiva e simples a consulta aos dados públicos”, afirmou.

O site, gerenciado pela Cage (Contadoria e Auditoria-Geral do Estado), tem atualização diária. O novo projeto foi pensado para a busca de informações em três grandes pilares identificados por cores diferentes, facilitando assim o encontro das informações desejadas:

Receitas, em cor verde, com dados sobre a arrecadação do Estado;

Despesas, em cor vermelha, com informações dos gastos realizados pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas do Estado;

Controle e Fiscalização, em cor amarela, com relatórios, dados e publicações que possibilitam à sociedade vistoriar a boa aplicação dos recursos públicos.

Essa versão do portal destaca os serviços da “Central de Atendimento” do Estado, coordenada pela Casa Civil, que passam a ter mais visibilidade na capa. Por meio dela, é possível acessar de forma mais rápida e fácil os serviços de Acesso à Informação (LAI), Denúncia, Ouvidoria e Descomplica RS.

No menu “Controle e Fiscalização”, é possível acessar os Diários Oficiais do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e da Defensoria Pública.

“Esse é mais um passo do Estado no sentido de favorecer o controle social sobre a sua gestão, por meio da disponibilização de um canal mais amigável e intuitivo à busca de informações, desenvolvido a partir do emprego de melhores recursos tecnológicos”, disse o contador e auditor-geral, Rogério da Silva Meira.

Meira destaca que a construção do novo Portal da Transparência teve como princípio ampliar a acessibilidade a partir de ferramentas que possibilitam que diversos públicos consigam acessar e percorrer o site.

“O portal tem atualmente mais de 2 mil acessos diários. Com a modernização do layout e os avanços implementados, como as ferramentas de acessibilidade, sabemos que será mais procurado ainda. Queremos estimular a navegação por meio de um portal simples, no qual a população possa realizar consultas, e não só contadores”, explica.

Segundo a servidora Tássia Akemi de Farias Araki, líder da equipe que conduziu o projeto, o novo portal é responsivo, adaptando-se aos diversos tamanhos de telas, seja de computadores, notebook ou smartphones. “Nesse primeiro momento, o conteúdo do site anterior foi totalmente migrado para essa nova interface, mas estão em andamento na Cage projetos para ampliar o número de serviços disponibilizados”, salienta.

O Portal da Transparência do RS recebeu nota 9,72 da Escala Brasil Transparente – Avaliação 360º, análise da transparência pública realizada pela Controladoria-Geral da União entre abril e dezembro de 2020, ainda antes das inovações lançadas agora. Os novos e futuros avanços previstos para o site têm o intuito de melhorar ainda mais a sua nota.

