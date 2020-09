Economia Portaria garante vigência da antecipação do auxílio-doença em todo o País

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Todos os segurados poderão requerer a antecipação, e não apenas aqueles que moram a mais de 70 quilômetros de uma agência com o serviço de perícia médica Foto: Reprodução Todos os segurados poderão requerer a antecipação, e não apenas aqueles que moram a mais de 70 quilômetros de uma agência com o serviço de perícia médica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A antecipação do auxílio-doença continuará em vigor no País. Em portaria conjunta publicada nesta terça-feira (29) no Diário Oficial da União, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estabeleceram que o segurado, no momento do requerimento, poderá optar pelo agendamento da perícia médica para a concessão do auxílio-doença, em uma das unidades de atendimento que esteja com o serviço disponível, ou pela antecipação do benefício.

Em nota divulgada pela manhã, o INSS esclarece que, assim, todos os segurados poderão requerer a antecipação do auxílio-doença e não apenas aqueles que moram a mais de 70 quilômetros de uma agência com o serviço de perícia médica, como determinava portaria anterior, de 21 de agosto.

“Essa alteração tem por objetivo melhor atender os segurados durante o período de retorno gradual e seguro do atendimento presencial”, diz a nota. A antecipação de um salário mínimo (R$ 1.045,00) do auxílio-doença foi uma medida adotada para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 para evitar aglomeração nas agências do INSS que tiveram o atendimento suspenso na pandemia.

O INSS lembra que o segurado que fizer a opção pela antecipação será posteriormente notificado para agendamento da perícia médica destinada à concessão definitiva do benefício e pagamento da diferença devida, se tiver direito a um valor superior ao salário mínimo.

Para solicitar a antecipação do auxílio-doença, o segurado deve enviar, pelo “Meu INSS”, o atestado médico e a declaração de responsabilidade pelos documentos apresentados. O atestado passará por uma análise de conformidade pela perícia médica para que o benefício seja concedido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia