Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

O evento esportivo tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade gaúcha para as crianças e adolescentes acolhidos. (Foto: EBC)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) informa que a 4ª Corrida pela Adoção, marcada para este sábado (25), em Porto Alegre, foi transferida para o dia 9 de novembro, em razão das enchentes que assolam o Estado.

O evento esportivo tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade gaúcha para as crianças e adolescentes acolhidos e que esperam a oportunidade de ter uma família, além de divulgar a importância da adoção tardia, do apadrinhamento afetivo, do serviço Família Acolhedora e demais temas na área da infância e juventude.

As pessoas que se inscreveram estão automaticamente registradas para a corrida no dia 9 de novembro. Porém, quem preferir pode pedir o reembolso da inscrição pelo e-mail: lvpinto@sesc-rs.com.br

A 4ª Corrida pela Adoção é uma realização do MPRS, SESC, Instituto Caldeira, Mercado Paralelo e DC Shopping, com patrocínio do Banrisul, Grupo Zaffari, Instituto Victoria Nahon, Goldbag Embalagens, Sucesu RS, PUCRS e Unimed.

Doações

O MPRS, por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão Estratégica, lançou na tarde dessa sexta-feira (24), uma plataforma que reúne as necessidades dos abrigos e organiza a distribuição das doações, alimentada com informações da base de dados do SOSRS.

O SOS Maps é uma ferramenta que lista as principais demandas dos abrigos e mostra o que está faltando e o que está sobrando em determinado local e que pode ser redistribuído.

Na aba, “está sobrando”, os abrigos e centros de distribuição podem ver quais recursos podem ser realocados. Clicando em “meu abrigo”, os administradores de abrigos podem incluir e atualizar o que está faltando e/ou sobrando no local.

Também é possível fazer uma busca e visualizar a localização dos pontos de coleta e distribuição dos donativos por todo o Rio Grande do Sul. Quase 800 abrigos já estão cadastrados na plataforma.

