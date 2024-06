Porto Alegre Porto Alegre contará com mais duas Unidades de Pronto Atendimento até o final do ano

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Classificação em UPA vai resultar em repasses mensais do Ministério da Saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o fim de 2024 Porto Alegre terá duas novas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Em seis meses, avançou em mais de 60% a obra de reforma e ampliação do pronto atendimento da Lomba do Pinheiro e 40% o da Bom Jesus, ambos na Zona Leste.

Com isso, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) busca transformá-los em UPAs 24h de Porte 3, classificação que resultará em repasses mensais do Ministério da Saúde para apoiar o funcionamento da rede de atenção às urgências. Atualmente, a Capital conta apenas com uma UPA, localizada na Zona Norte.

Apesar da similaridade nos atendimentos de urgência e emergência, o que muda, na prática, em relação a pronto atendimento e UPA porte 3 é a capacidades de acolhimento e ampliação em área física, concentrando as demandas de complexidade intermediária e compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica.

Nesta quinta-feira (27), o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, e a equipe técnica da Coordenação Municipal de Urgências visitaram as obras em andamento. A ampliação do PA da Lomba do Pinheiro terá investimento de mais de R$ 8,3 milhões. A recepção do local já está em operação, onde comporta a classificação de risco e sala de espera. Já o PA da Bom Jesus, conta com investimento de mais de R$ 6 milhões. Acompanharam a visita os gerentes dos PAs.

Equipes

Serão 12 médicos permanentes nas 24 horas de atendimento das UPAs: quatro pediatras, seis clínicos gerais e dois médicos rotineiros, somando-se às equipes de técnicos e enfermeiros.

Entre os espaços das unidades estão a ampliação de pavimentos, dos postos de recepção e das áreas de espera e aumento nos espaços destinados a procedimentos, medicamentos, leitos e consultórios. Ambulâncias do Samu também atenderão os locais, trabalhando de forma integrada com a base, que fica no bairro Partenon.

Os novos serviços, geridos pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, foram projetados pela prefeitura nos moldes do padrão do governo federal e seguem a legislação que rege os estabelecimentos de assistência à saúde.

“Com a habilitação pelo Ministério da Saúde e consecutivos recursos da União será possível melhor atender as necessidades. Há uma grande demanda, sobretudo da população de outros municípios que é atendida em nossos prontos atendimentos. A superlotação é uma realidade em todo sistema público e a nossa rede acaba, com frequência, sobrecarregada e operando acima da capacidade”, observa Ritter.

Quando procurar

As UPAs funcionam 24 horas, sete dias por semana, e podem atender grande parte das urgências e emergências. Prestam assistência aos pacientes acometidos por quadros agudos e o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos pacientes.

Exemplos de quando procurar o serviço: febre alta, acima de 39º graus; suspeita de fraturas e cortes com pouco sangramento; infarto e derrame; queda com torsão e dor intensa ou suspeita de fratura; cólicas renais; falta de ar intensa; crises convulsivas; dores fortes no peito e vômito constante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-contara-com-mais-duas-unidades-de-pronto-atendimento-ate-o-final-do-ano/

Porto Alegre contará com mais duas Unidades de Pronto Atendimento até o final do ano

2024-06-27