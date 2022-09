Porto Alegre Porto Alegre fará vistorias contra o mosquito da dengue em escolas que receberão votação eleitoral

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Trabalho começou na Zona Leste da cidade, com vistorias em escolas do eixo da avenida Bento Gonçalves e Lomba do Pinheiro Foto: Cristine Rochol/PMPA Trabalho começou na Zona Leste da cidade, com vistorias em escolas do eixo da avenida Bento Gonçalves e Lomba do Pinheiro. (Foto: Cristiane Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre realizará nesta semana vistorias no entorno de escolas com grande fluxo de eleitores. A intenção é identificar e eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti. Na tarde desta terça-feira (27) o trabalho começou na Zona Leste da cidade, com vistorias em escolas do eixo da avenida Bento Gonçalves e Lomba do Pinheiro. A partir de quarta-feira, 28, haverá equipes em campo também nas regiões Sul, Norte e Oeste.

A gerente da Unidade de Vigilância Ambiental da SMS, Roxana Nishimura, destaca que o trabalho é preventivo. “Nesta época a infestação do vetor de doenças como a dengue ainda é baixo na cidade, mas a elevação da temperatura pode contribuir para o aumento da infestação”, diz.

Paralelamente à visita dos agentes de combate a endemias às escolas, a Vigilância em Saúde da SMS realiza o monitoramento do mosquito com armadilhas. O mapa da infestação está disponível no site Onde Está o Aedes?

