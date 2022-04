Porto Alegre Porto Alegre mantém 13 unidades de saúde com atendimento até as 22h

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Equipe está capacitada para acompanhar tanto adultos quanto crianças Foto: Cristine Rochol/PMPA Equipe está capacitada para acompanhar tanto adultos quanto crianças Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Treze unidades de saúde de Porto Alegre estão abertas também no horário noturno, oferecendo atendimento até as 22h, de segunda a sexta-feira, cinco das quais a partir desde ano.

Integram o modelo de atendimento ampliado as unidades São Carlos, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Modelo, Tristeza, Moab Caldas, Ramos, Navegantes e Belém Novo e as clínicas da família Álvaro Difini, Campo da Tuca e José Mauro Ceratti Lopes.

As equipes estão capacitadas para acompanhar tanto adultos quanto crianças, com médicos de família, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Os profissionais estão aptos a atender pessoas com quadros leves, incluindo sintomas gripais que apresentem febre e problemas respiratórios, não necessitando procurar os pronto-atendimentos.

A ação é baseada no Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde. “Aderimos à iniciativa pensando no cidadão que não consegue comparecer às unidades em horário comercial.

Com isso, contemplamos um número muito maior de pessoas, atendendo saúde da mulher, infecções sexualmente transmissíveis, saúde do homem e outras situações de maior prevalência”, explica a diretora de Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer.

Vacinação infantil

Nove unidades de saúde vacinam crianças de 5 a 11 anos até as 21h contra a Covid-19: São Carlos, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Tristeza, Navegantes, clínicas da família Álvaro Difini, Campo da Tuca e José Mauro Ceratti Lopes.

Em todos os locais, há aplicação de primeira e segunda doses de Coronavac e Pfizer pediátrica. O objetivo da ampliação do horário é facilitar o acesso aos pais ou responsáveis que não conseguem buscar o serviço durante o dia.

Vacinação de adultos acima de 12 anos – Está disponível em quatro unidades de saúde também até as 21h: São Carlos, Tristeza, Primeiro de Maio e Belém Novo.

