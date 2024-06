Porto Alegre Porto Alegre: proprietários de cavalos resgatados na enchente têm 15 dias para retirar os animais do abrigo da EPTC

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

No primeiro semestre do ano, 32 cavalos foram adotados. Foto: Alex Rocha/PMPA No primeiro semestre do ano, 32 cavalos foram adotados. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) resgatou 35 cavalos e três búfalos durante a enchente que atingiu Porto Alegre nos meses de maio e junho. Dez desses cavalos já foram devolvidos, bem como os três búfalos, e outros 25 ainda aguardam o retorno de seus donos, que têm um período de 15 dias, a partir desta segunda-feira (1º), para retirar do abrigo.

O prazo faz parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. O documento prevê que, a partir da entrada dos animais no abrigo, há um período de 15 dias para o resgate, antes de serem colocados para adoção. Em função da situação de emergência, esse prazo foi suspenso, sendo retomado nesta semana.

Os proprietários devem entrar em contato com a EPTC até o dia 16 de julho, pelo telefone (51) 98131-1846. Após essa data, os cavalos serão disponibilizados para adoção.

Neste momento, são 60 cavalos acolhidos no Abrigo de Equinos da EPTC, localizado no bairro Lami, na Zona Sul, sendo 23 disponíveis para adoção. Há outros seis que estavam dentro do prazo de 15 dias quando começou o evento climático, em alguns casos, em tratamento médico por terem sido recolhidos em situações de maus-tratos.

Adoções

No primeiro semestre do ano, 32 cavalos foram adotados. Todo o processo de adoção é acompanhado pela EPTC, garantindo que cada animal encontre um lar adequado. Além disso, o órgão de trânsito realiza vistorias anuais para verificar a situação dos cavalos com suas novas famílias, assegurando que continuem recebendo os cuidados necessários e estejam em boas condições.

“O adotante deve possuir local adequado para manter o cavalo em boas condições e se inscrever através da Carta de Serviços da prefeitura. O animal não poderá ser submetido a qualquer tipo de trabalho, especialmente os de tração, como guia de carroças, charrete e arado. Também não poderá ser usado em práticas esportivas como saltos e corridas.”

2024-06-30