Esporte Eurocopa 2024 tem quartas de final definidas: veja confrontos

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Time holandês conta com Gakpo (E) para conquistar a Eurocopa. Foto: Divulgação Time holandês conta com Gakpo (E) para conquistar a Eurocopa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os duelos das quartas de final da Eurocopa 2024 estão definidos. As últimas vagas foram preenchidas por Holanda e Turquia nesta terça-feira (2), após desbancarem Romênia e Áustria, respectivamente.

Anfitriã, a Alemanha vai medir forças contra a Espanha, única seleção ainda com 100% de aproveitamento. Em outro embate de gigantes, Portugal aposta em Cristiano Ronaldo para desbancar o favoritismo da França. O craque português saiu chorando do último jogo após perder um pênalti no tempo normal.

Em busca do título inédito, a Inglaterra enfrenta a Suíça, que vem embalada depois de eliminar a Itália nas oitavas. Quem passar faz a semifinal contra Holanda ou Turquia.

Confira os duelos

Espanha x Alemanha (Sexta – 5 – 13h)

Portugal x França (Sexta – 5 – 16 h)

Holanda x Turquia (Sábado – 6 – 13h)

Inglaterra x Suíça (Sábado – 6 – 16h)

Destaque holandês

A Holanda está de volta às quartas de final da Eurocopa graças ao seu artilheiro nos jogos oficiais. Aos 25 anos, Cody Gakpo já marcou 12 gols com a camisa da Laranja Mecânica, todos em partidas oficiais. Entre esses gols está o da vitória por 2 x 0 contra a Romênia, no Allianz Arena, em Munique, pelas oitavas de final do torneio continental. Ele nunca marcou em amistosos pela seleção, mostrando que seu foco está definitivamente nas partidas importantes.

Malen abriu o placar para os campeões europeus de 1988, e Gakpo consolidou o triunfo, recolocando a Holanda entre os oito melhores após 16 anos. A última vez que a seleção havia chegado às quartas de final foi na edição de 2008, também após uma vitória por 2 x 0 contra a Romênia na última rodada da fase de grupos.

Gakpo já marcou três gols nesta edição da Eurocopa, balançando as redes contra Polônia e Áustria na primeira fase, e contra a Romênia nas oitavas. A estrela do Liverpool divide a artilharia do torneio com o alemão Musiala, o georgiano Mikautadze e o eslovaco Schranz.

Na Copa do Mundo de 2022, Gakpo marcou contra Senegal, Equador e o anfitrião Catar. Dos 12 gols do holandês, dois foram pela Nations League contra País de Gales e Polônia, e outros quatro pelas eliminatórias da Copa do Mundo ou da Eurocopa.

