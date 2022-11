Mundo Postagem sobre Trump: cartunista erótico critica Elon Musk por usar seu desenho sem permissão

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Vocês acham que devo processá-lo, pedindo US$ 44 bilhões de indenização?", indagou Milo em postagem no Instagram. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O quadrinista italiano Milo Manara reclamou pelo fato de o dono do Twitter, Elon Musk, ter usado sem autorização um desenho seu para fazer piada. Recentemente, o bilionário reativou a conta do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na rede social, mas foi ignorado pelo magnata republicano, que ainda não reabriu seu perfil.

Para fazer graça do desdém de Trump, Musk postou um desenho de Manara que retrata um padre tentando ignorar uma mulher seminua. Em cima da imagem do religioso, o dono do Twitter escreveu “Donald Trump”. Sobre as nádegas da mulher, colocou o logotipo da rede social.

“Gostaria que Elon Musk fosse obrigado a tuitar mil vezes: ‘Não usarei nunca mais os desenhos de Milo Manara sem permissão. Não usarei nunca mais os desenhos de Milo Manara sem permissão. Não usarei nunca mais…”, escreveu o quadrinista italiano no Facebook.

“Vocês acham que devo processá-lo, pedindo US$ 44 bilhões de indenização? Assim eu poderia recomprar o Twitter e entregá-lo a outra pessoa”, ironizou Manara, em referência ao valor pago por Musk para adquirir a rede social.

O italiano ainda publicou uma versão própria do meme, substituindo o nome de Trump por “advogado de Manara” na imagem do padre e trocando o logo do Twitter por “trilhões de dogecoins [tipo de criptoativo] de Elon Musk” sobre a figura da mulher.

Trabalho

Os quadrinhos de Manara geralmente giram em torno de mulheres elegantes, bonitas expostas a cenários e enredos eróticos improváveis e fantásticos. Em alguns de seus livros mais famosos estão os contos “Il Gioco” (1983, em quatro partes, de “Click!”), sobre um dispositivo que deixava as mulheres incontrolavelmente excitadas, e “Il Profumo dell’invisibile ” (de 1986, em Butterscotch), sobre a invenção de uma tinta que deixava seu portador invisível.

Um dos seus trabalhos mais aclamados foi justamente em colaboração com Hugo Pratt, The Ape, para a Heavy Metal revista cult do início dos anos 1980, que reconta a história de Sun Wukong, o deus-macaco da mitologia chinesa – com humor, arte sensual e uma série de críticas políticas.

O estilo de Manara favorece linhas mais simples e limpas para mulheres – que são muito voluptuosas, diga-se de passagem – e reservam traços mais complexos para seus monstros ou outros elementos sobrenaturais. Como o seu compatriota Tinto Brass, tem uma evidente fixação por mulheres com bumbuns firmes e bonitos, quadris largos e semblante angelical.

Muitos de seus quadrinhos contêm temas como bondage, sadismo, e voyeurismo, coisas sobrenaturais, e a tensão sexual sob diversos aspectos da sociedade italiana. Os seus trabalhos são bem esclarecidos e explícitos. O talento de Manara criou ao longo do tempo um clima de assombro e êxtase, e onde quer que esteja é celebrado e homenageado por fãs, e, devido a muitas de suas incursões aos quadrinhos mais “tradicionais”, também é extremamente reverenciado pela mídia popular ou especializada.

O seu trabalho atingiu o público no continente americano em grande parte por seus trabalhos expostos na revista Heavy Metal. Curiosamente, Manara é menos popular na Itália que na França, onde é considerado um dos quadrinistas mais importantes do mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo