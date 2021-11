Porto Alegre Postes históricos do Centro de Porto Alegre são restaurados e adaptados para receber lâmpadas de LED

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Os postes representam a história da iluminação pública do município Foto: SMSURB/PMPA Os postes representam a história da iluminação pública do município. (Foto: SMSURB/PMPA) Foto: SMSURB/PMPA

Mais de 40 postes históricos do Centro de Porto Alegre estão sendo recuperados e serão adaptados para receber lâmpadas de LED. Os trabalhos de restauro começaram em 9 de julho.

A previsão é de que um primeiro lote com 13 postes seja entregue até fevereiro de 2022. “Estamos fazendo a modernização da iluminação da cidade e esses postes fazem parte da história de Porto Alegre. É necessário todo um cuidado nos reparos para que logo eles voltem a embelezar o Centro Histórico”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Os postes representam a história da iluminação pública da Capital. A base da estrutura é de ferro fundido pesado, sustentada por colunas de aço com característica grega.

O padrão clássico do material apresenta no topo folhas de acanto, volutas e campânulas que sustentam as tocheiras. As estruturas foram fabricadas por uma empresa com sede em Ohio em 1929.

