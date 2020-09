Geral Praias em Florianópolis ficam cheias, mesmo com as restrições por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Canasvieiras na manhã deste sábado, em Florianópolis. (Foto: NSC TV/Reprodução)

As praias catarinenses ficaram movimentadas com o sol e calor neste sábado (12), mesmo com as restrições sanitárias em decreto estadual que proíbe aglomerações. Em Florianópolis, a Guarda Municipal precisou intervir e orientar banhistas nas praias de Canasvieiras e Jurerê a deixarem os locais. Em Itajaí, no Vale, também houve desrespeito às restrições sanitárias contra o coronavírus na praia Brava.

“A Guarda Municipal volta a pedir que que a população colabore, pois não há operação que contenha uma praia inteira lotada. As pessoas precisam respeitar o decreto e colaborar com o trabalho das autoridades”, afirmou João Pedro Machado Pereira, guarda em Itajaí e assessor da instituição.

As regras de prevenção contra o coronavírus foram flexibilizadas há uma semana na capital catarinense e seguem valendo até 17 de setembro: Atividades esportivas estão permitidas nas faixas de areia e na água, além da pesca, com uso obrigatório de máscara. Porém, a permanência na praia está proibida por causa do coronavírus.

O mesmo vale para outras cidades litorâneas de Santa Catarina por decreto estadual que proíbe aglomerações. Em Itajaí, também é permitido apenas prática de atividades esportivas individuais nas praias, pelo menos até 16 de setembro.

As praias de Canasvieras e de Jurerê, no Norte da Ilha, em Florianópolis estavam entre as mais procuradas neste sábado pela manhã e no início da tarde e foi onde a Guarda Municipal precisou dar mais atenção na fiscalização. Teve quem descumpriu as regras sanitárias para controle da Covid-19 e ficou na praia em cangas, cadeiras e até sem máscaras.

Após a guarda orientar banhistas em Canasveiras, os agentes municipais precisaram se deslocar para Jurerê, onde ocorreu o mesmo: concentração de banhistas na faixa de areia, alguns em rodinhas com cadeiras de praia, o que está proibido.

No fim da tarde, em Canasvieiras, havia menos pessoas, mas ainda banhistas na faixa de areia parados. Segundo a guarda, eles foram orientados a deixar o local e até o fim da tarde não houve resistência, nem aplicação de multas.

“Pode caminhar? Pode. Pode dar um mergulho? Também pode. Agora, permanecer, lotar a praia, isso não será permitido”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Ivan Couto.

No entanto, é permitido ficar em mesas de restaurantes nas praias. Esses estabelecimentos podem funcionar até as 18h, desde que todos os atendimentos sejam feitos com máscara e as mesas estejam instaladas de acordo com as regras de distanciamento.

Já em Itajaí, a guarda fez fiscalização nas praias do Molhe e Atalaia, onde teve orientação às pessoas que estavam praticando atividades sem máscara. Na Praia Brava não teve fiscalização e a faixa de areia ficou lotada.

O professor Ismael Silva foi jogar vôlei de praia em Florianópolis. Ele e os amigos estavam de máscara. “O coronavírus está aí ainda. Embora os números estejam diminuindo, ainda seguem alto e é importante continuar seguindo as regras”, disse.

“Atividade física está permitida, utilização das quadras de esporte na faixa de areia é permitido. As pessoas que tiverem nessas quadras têm que estar utilizando máscara e é no máximo quatro pessoas dentro de cada quadra”, explicou o comandante da Guarda Municipal de Florianópolis.

Quem for flagrado transitando sem máscara em Florianópolis pode ser multado em até R$ 1.250. Para os estabelecimentos comerciais que não cumprirem as regras de horário, distanciamento dos clientes e cuidados com a higiene e segurança, a multa chega a R$ 2.500.

Outras praias em Florianópolis também ficaram movimentadas, mas sem registro de aglomeração e os banhistas estavam de máscara e caminhando ou jogando bola, como no Campeche, no Sul da Ilha.

As prefeituras de cidades litorâneas têm procurador realizar fiscalizações para cumprir decreto estadual. As administrações municipais podem impor regras mais rigorosas, caso da capital catarinense, onde até 4 de setembro, quando foi publicado o último decreto com flexibilização, nem atividades físicas eram permitidas nas praias. Eventos também seguem proibidos em Santa Catarina. As informações são do portal de notícias G1.

