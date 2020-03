Acontece Prazo de validade de receitas de medicamentos de uso contínuo no âmbito do SUS foi ampliado

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19) a Portaria SES 208/2020, que permite o aumento do prazo de validade de receitas de medicamentos de uso contínuo nas farmácias públicas do Rio Grande do Sul. O usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), que antes tinha até um mês para retirar seu medicamento na Farmácia do Estado a partir do momento da prescrição do médico, agora poderá usar esse mesmo documento todos os meses por até um ano, desde que esteja escrito “uso contínuo” na receita.

No caso de remédios controlados, esse prazo será de até seis meses. Esta portaria tem o objetivo reduzir a necessidade de deslocamento por parte dos usuários, frente à pandemia de Covid-19 e o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

