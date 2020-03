Acontece Todas as unidades Sesc/RS vão suspender as atividades devido ao Coronavírus a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Sesc)

Comunicado Sesc/RS

Atento às atualizações em relação à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e de acordo com o Decreto do Governo do Estado publicado nesta quinta-feira (19/03), o Sistema Fecomércio-RS intensifica as medidas de prevenção à doença. As Unidades do Sesc/RS localizadas em municípios que decretaram situação de emergência devem ficar fechadas, seguindo a deliberação de cada Prefeitura. Nas demais cidades, a determinação é que a partir de segunda-feira (23/03) todas as Unidades Sesc/RS suspendam as atividades.

Neste período, a área administrativa funcionará em regime de home office para garantir o atendimento remoto ao cliente. O Sistema Fecomércio-RS/ Sesc entende que este é um período de risco à saúde coletiva e, neste momento, presa ainda mais pelo cuidado e bem-estar dos colaboradores, clientes e da sociedade. Estamos oferecendo alternativas de atividades on-line pelas redes sociais nas nossas Unidades.

Mais informações podem ser obtidas pelo Fale Conosco do nosso site, redes sociais do Sesc/RS (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) e demais canais oficiais de comunicação.

