Política Prazo para tirar o título de eleitor acaba na semana que vem

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O interesse em participar do processo eleitoral vem crescendo, especialmente, entre os jovens de 15 a 18 anos. (Foto: TRE/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Faltam poucos dias para que as cidadãs e os cidadãos brasileiros possam emitir ou regularizar o título de eleitor para votar nas eleições deste ano. Os procedimentos podem ser feitos pela internet, de forma simples e rápida, até o dia 4 de maio.

Para a emissão do título, bastam apenas três documentos e os dados devem ser preenchidos na plataforma Título Net. O alistamento e o voto são obrigatórios a partir dos 18 anos e facultativos para os jovens de 16 e 17 anos, os maiores de 70 e os analfabetos.

Regularização

Se você ainda não tem certeza se o seu título está regular para votar nas próximas eleições, é importante verificar junto à Justiça Eleitoral. Para isso, acesse o portal do TSE e, na coluna “Autoatendimento do Eleitor”, clique em “Situação Eleitoral”. O resultado sai em alguns segundos e basta informar o CPF ou o número do título.

Estatísticas

O interesse em participar do processo eleitoral vem crescendo, especialmente, entre os jovens de 15 a 18 anos. Em março, eles registraram mais de 445,5 mil novos títulos, de acordo com o balanço apresentado no início do mês pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin.

Entre as iniciativas da Justiça Eleitoral para a adesão desse público está a Semana do Jovem Eleitor de 2022, que aconteceu de 14 a 18 de março e buscou conscientizar os que ainda não completaram a maioridade, mas já podem participar da escolha dos representantes políticos do país de forma voluntária.

De acordo com as Estatísticas do Eleitorado, o Brasil possui mais de um milhão de eleitores de 16 e 17 anos. Entre 18 e 69 anos, foram computados mais de 134,3 milhões e, com mais de 70 anos, existem cerca de 12,8 milhões. O número total ultrapassa 148,3 milhões de pessoas.

Como solicitar on-line

Para tirar o título de eleitor, bastam três documentos, e você pode fazer de casa mesmo. É tudo muito simples, rápido e gratuito.

Dica: antes de começar o processo, tenha alguns documentos e o celular por perto. Você vai precisar de um comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto.

No caso da apresentação de certificado de quitação militar, segundo a Resolução TSE nº 23.659/2021, artigo 35: somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos”, ou seja, para os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do Serviço Militar inicial.

Com o celular, tire uma foto do comprovante de residência e do documento de identificação (frente e verso). Você vai precisar também fazer uma selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto.

Confira abaixo o passo a passo, com todas as etapas bem explicadas:

– 1) Entre no Portal do TSE (tse.jus.br) e clique na aba superior, em “Eleitor e Eleições”. Aí é só procurar o menu “Tire seu título – Título Net”, no final da página à esquerda (onde há uma imagem de uma mão segurando um título). É nessa página que você vai ter acesso aos principais serviços do título eleitoral.

– 2) No final da próxima tela, vá no menu “Iniciar seu atendimento a distância”, que fica na parte “Faça seu requerimento” (no centro da página).

– 3) Depois, é só selecionar o estado, conferir a lista de documentos necessários (que já foram citados aqui no começo desta matéria) e clicar em “Próximo”.

– 4) Na tela de identificação, você deve escolher “Não tenho”, preencher os dados principais e clicar em “Próximo”.

– 5) Depois, na página seguinte, é só preencher o formulário com os dados obrigatórios.

– 6) A próxima etapa é a de envio da documentação. Isso deve ser feito na parte que está logo abaixo desse formulário. Lembra as fotos dos documentos e da selfie que foram citadas no início desta matéria? É aqui que elas entram: basta selecionar o documento que você vai incluir e clicar na parte “Selecionar arquivo”. Quando você inserir todos os documentos necessários, finalize o processo.

– 7) Concluída a solicitação, é só ficar de olho. Você pode acompanhar o requerimento lá no final da página inicial do Título Net (aquela que você entrou para iniciar o processo).

– 8) Quando o processo for concluído, não fique esperando o documento em casa. Afinal, agora é tudo digital. Ao fazer a consulta, você vai ter acesso ao número do título e aí é só baixar o aplicativo e-Título (faça o download nas lojas Google Play ou App Store) no celular. A versão digital serve como documento oficial e poderá ser apresentada ao mesário no dia da eleição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política