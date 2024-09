Tecnologia Prazos de entrega do iPhone 16 Pro Max pulam para outubro nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

No Brasil, a pré-venda ainda não começou. (Foto: Divulgação)

Se você estava planejando adquirir um iPhone 16 Pro Max na pré-venda para recebê-lo já no dia do seu lançamento, 20 de setembro, saiba que o seu o tempo acabou. Isso porque todos as versões do smartphone mais caro da Apple já estão com prazos de entrega que se estendem para outubro na Apple Store Online dos Estados Unidos.

Como notado por algumas pessoas nas redes sociais, os iPhones 16 Pro Max nas cores titânio preto e titânio-deserto parecem ter sido os primeiros a se esgotarem. Por outro lado, boa parte dos modelos do iPhone 16 Pro ainda estão previstos para chegarem na próxima sexta-feira — o que com certeza não vai durar muito tempo.

Todos os modelos de iPhones 16 (de entrada), por outro lado, ainda serão entregues no lançamento caso sejam adquiridos hoje nos EUA, com exceção do iPhone 16 verde-acinzentado de 256GB. Isso, entretanto, já era esperado, uma vez que os iPhones mais caros têm liderado as vendas da Apple há algum tempo.

E em Portugal? Em Portugal, onde a pré-venda também já começou, a situação é bastante parecida, com todos os iPhones 16 Pro Max previstos para serem entregues apenas no próximo mês. A disponibilidade dos modelos do iPhone 16 Pro, em contrapartida, parece estar menor no país europeu do que nos EUA, uma vez que a maior parte deles estão previstos para chegar entre 2 e 3 semanas.

Quando falamos dos modelos mais baratos menos caros, a maior parte das versões tanto para o iPhone 16 quanto para o 16 Plus está com previsões de entrega entre os dias 20/9 e 23/9. Alguns poucos modelos, como certas versões com 512GB de armazenamento, estão previstas para chegar entre 7 e 10 dias úteis.

Brasil

No Brasil, é claro, a pré-venda ainda não começou. De acordo com a Apple, isso só vai acontecer em 24 de setembro.

A Apple lançou o aguardado iPhone 16 com mudanças em todos os modelos. A empresa também divulgou os preços do aparelho no Brasil: o modelo mais caro chega a R$ 15.499, enquanto a versão mais simples custa a partir de R$ 7.799.

Em seu evento anual, a empresa apresentou quatro novas versões do iPhone: 16, Plus, Pro e Pro Max. As novidades vão de um redesenho no sistema de câmeras na parte traseira a tamanhos maiores, além de novas opções de cores. Além disso, a companhia apresentou a renovação de suas linhas de AirPods e Apple Watch.

