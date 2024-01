Além disso, a Apple adicionou uma linha de acessórios para o Vision Pro à sua loja online nos EUA, incluindo um estojo de viagem de US$ 199 (~R$ 979) que possui compartimentos para bateria externa, inserções ópticas ZEISS e outros itens adicionais.

A Maçã afirma que a case possui o exterior de tecido com camada protetora de policarbonato, forro interno de microfibra e alça retrátil. Outros acessórios para o Vision Pro adicionados à loja online da Apple incluem:

* Pacote de bateria Vision Pro – US$ 199 (R$ 979);

* Suporte para bateria Belkin – US$ 49,95 (R$ 246);

* Inserções ópticas ZEISS – US$ 99 a US$ 149 (R$ 487 a ~R$ 734);

* Faixa de malha solo – US$ 99 (R$ 487);

* Banda de loop duplo – US$ 99 (R$ 487);

* Selo leve – US$ 199 (R$ 980);

* Almofada de vedação leve – US$ 29 (R$ 142).