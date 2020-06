Economia Os preços dos combustíveis nos postos brasileiros subiram cerca de 1% na semana

O movimento segue-se a um recente aumento pela Petrobras das cotações nas refinarias. (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias)

Os preços dos combustíveis voltaram a subir nos postos brasileiros, com alta de cerca de 1% na última semana, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O movimento segue-se a um recente aumento pela Petrobras das cotações nas refinarias — a estatal anunciou reajuste médio de 8% no diesel e de 5% para a gasolina a partir da sexta-feira passada.

Foi a quinta semana consecutiva de elevação dos valores do diesel e da gasolina para os consumidores finais nas bombas, em tendência que acompanhou uma recuperação parcial nos preços internacionais do petróleo puxada pelo relaxamento de medidas de isolamento adotadas contra o coronavírus ao redor do mundo.

Nesta semana, no entanto, o petróleo encerrou com queda, com perda de 1% no Brent, referência global, em meio a preocupações com novos casos do vírus e estoques recorde nos Estados Unidos.

A gasolina foi comercializada nos postos brasileiros por em média 4,022 reais por litro na semana encerrada na sexta-feira (26), ou 0,9% a mais que na semana anterior, de acordo com os dados da ANP.

No diesel, combustível mais utilizado no Brasil, as cotações subiram 0,95%, para 3,077 reais por litro.

Já os valores do etanol subiram 1,04% na semana, para 2,709 reais por litro, segundo a ANP.

O repasse de reajustes nas refinarias até os consumidores finais não são automáticos e nem obrigatórios, e dependem de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de biodiesel.

